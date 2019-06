Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Südlich der Alten Brücke, deren markante Tortürme nach längerer Sanierungsphase endlich nicht mehr von einer Plane verhüllt sind, feiert der Verein „Alt Heidelberg“ an diesem Wochenende, am 29. und 30. Juni, sein 41. Brückenfest. Es gibt viele Gründe, dorthin zu gehen. Ein Überblick:

> Die Alte Brücke: Der Veranstaltungsort mit seinen Türmen, aber auch mit dem Brückenaffen als beliebtem Fotomotiv ist ein Besuchermagnet für Gäste aus aller Welt und eine Durchgangsstation für Reisegruppen aus Fernost auf der Tour durch Europa. Sicher wird das Brückenfest auch am Wochenende wieder als Fotomotiv in Sachen „altes, deutsches Brauchtum“ taugen.

> Der Verein „Alt Heidelberg“: Gegründet 1890, vertrat er ursprünglich die Belange der gesamten Stadt, entwickelte sich aufgrund der Eingemeindungen aber mehr und mehr zum Stadtteilverein. Weil die Altstadt ein beliebtes touristisches Ziel ist, setzt der Verein dort besondere Akzente. Beim Brückenfest sind an zwei Tagen rund 70 Ehrenamtliche im Einsatz.

> Das Essen: Am Grill wie am Tresen – neben den Klassikern wie Steaks und Bratwürsten mit Brötchen oder Pommes steht neuerdings auch Vegetarisches auf der Speisekarte.

> Das Wetter: Beim Brückenfest Ende Juni war es öfter sehr heiß, aber auch gewittrig. Der Verein hat in den letzten Jahrzehnten immer das Beste daraus gemacht. Glaubt man den Vorhersagen, heißt es diesmal Schwitzen bei 35 und 39 Grad im Schatten.

> Die Live-Musik: Das ist der wichtigste Grund dafür, samstags oder sonntags mal beim Brückenfest vorbeizuschauen. Bei keinem anderen Fest in der Stadt treten so viele Bands auf. Die „Starfighters“ sind beim Brückenfest längst Kult und am Samstag von 18 bis 22.30 Uhr auf der Bühne. Zur Eröffnung um 13.30 Uhr darf sich das Publikum auf die Band „Eastbound Train“ freuen und auf einen musikalischen Intercity aufspringen, der gegen 15.30 Uhr sein Ziel erreicht. In kleinerer Form (nennen wir es mal „Regionalexpress“) ist „Eastbound Twins“ am Sonntag zum Frühschoppen zwischen 11 und 15.30 Uhr präsent. Die Band „Colour Jet“ heizt am Sonntag zwischen 16 und 20 Uhr ein. Das ist dann zugleich der Ausklang des Brückenfestes.

> Fazit: Man sollte unbedingt hingehen, weil Heidelberger staunen werden, wie gut die Alte Brücke von Gästen aus dem In-und Ausland besucht ist. Und weil die bereits erwähnten Ehrenamtlichen alle Jahre wieder für einen guten Zweck im Einsatz sind. Dieses Jahr soll das Projekt „Schwimmfix“ vom Fest profitieren. In Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Grundschule in der Altstadt und dem Sportinstitut der Universität Heidelberg soll ein Schwimmkurs in den Ferien finanziert werden. Das Angebot richtet sich an diejenigen, die bisher keine Gelegenheit hatten, schwimmen zu lernen. Dazu gehören erfahrungsgemäß auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien.