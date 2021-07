Von Steffen Blatt

Heidelberg-Ziegelhausen. Die Planungen für die Ziegelhäuser Brücke sind noch nicht weit fortgeschritten – schließlich soll auch erst 2028 gebaut werden. Doch im Bezirksbeirat Ziegelhausen wurde bereits ein Problembereich des Bauprojekts diskutiert: Denn auf einem rund 80 Meter langen Abschnitt auf Ziegelhäuser Seite ist auch beim Neubau ein regelkonformer Querschnitt, der Autofahrer, Radler und Fußgänger gleichermaßen berücksichtigt, nicht möglich, erklärte Cindy Wasinger vom Amt für Verkehrsmanagement. Der Grund: Das städtische Grundstück, auf dem die Brücke in diesem Bereich steht, ist nur zwölf Meter breit.

Was die Engstelle angeht, sollen sich die Planungsbüros, die noch beauftragt werden, etwas einfallen lassen. Eine Möglichkeit wäre etwa, weitere Grundstück zu kaufen. "Doch auch dann ist ein regelkonformer Querschnitt nicht gesichert, weil die bestehenden Gebäude sehr nahe an der Brücke stehen", so Wasinger weiter. "Es wird Gespräche mit den Besitzern der angrenzenden Grundstücke geben", ergänzte Karlheinz Kissel vom Tiefbauamt.

Für die weitere Planung wird die Brücke in vier Abschnitte unterteilt, für alle stellte Wasinger zwei Varianten für den Querschnitt vor: Einmal mit getrennten Fuß- und Radwegen nur an der Ostseite der Brücke, einmal mit Wegen oder Schutzstreifen auf beiden Seiten. Die Stadtverwaltung favorisiert jeweils den Ausbau nach Variante eins, denn der Großteil des Rad- und Fußverkehrs kommt in Schlierbach von Osten auf die Brücke und verlässt sie in Ziegelhausen wieder in der gleichen Richtung. Nur im Abschnitt drei – der Engstelle – will man den Planungsbüros freie Hand lassen und keine Variante favorisieren. "Unsere weiteren Präferenzen in der Beschlussvorlage sind aber auch keine Festlegung. Wenn ein Büro eine andere Variante präsentiert, die funktioniert, dann wird sie umgesetzt", sagte Bülent Kardogan vom Tiefbauamt, nachdem es entsprechende Nachfragen der Bezirksbeiräte gegeben hatte.

Andere Fragen aus dem Gremium konnten noch nicht beantwortet werden, etwa zur Höhe der zu erwartenden Zuschüsse für den Neubau. Auch wie die neue Brücke schließlich gebaut wird – alles vor Ort oder mit vorgefertigten Teilen – wird erst später entschieden. Zur Interimslösung für den Verkehr werden ebenfalls keine Vorgaben gemacht. Denkbar sind etwa eine Behelfsbrücke oder eine Fähre. Raimund Beisel, der Vorsitzende des Stadtteilvereins, machte noch auf einen anderen Aspekt aufmerksam: Das Kucheblech solle bitte während der Bauarbeiten nicht als Lagerplatz genutzt werden. "Wir brauchen die Fläche als Parkplatz und für unsere Volksfeste."

Klar ist in jedem Fall, dass das rund 70 Jahre alte Bauwerk marode und für die heutigen Verkehrsverhältnisse unterdimensioniert ist. Die Brücke kann nicht saniert werden und muss neu gebaut werden. Höchstens bis 2029 darf sie noch genutzt werden, allerdings mit Einschränkungen: Es gilt Tempo 30, der Schwerlastverkehr darf das Bauwerk nicht mehr befahren. Ein Neubau an anderer Stelle kommt nicht infrage, denn laut Stadtverwaltung steht die Brücke dort, wo sie ist, optimal. Zumal würde es an anderen Standorten viel mehr Probleme mit Hochwasser geben.

Die Kosten schätzt die Verwaltung grob auf 50 bis 60 Millionen Euro. Trotzdem wurde im Bezirksbeirat die erste Beschlussvorlage diskutiert. Damit soll die Stadt beauftragt werden, den Neubau zu projektieren, zudem wird festgelegt, dass die grundsätzlichen Verkehrsbeziehungen an beiden Brückenköpfen erhalten bleiben.

Bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme empfahl der Bezirksbeirat die Zustimmung zur Beschlussvorlage und ergänzte sie um einen Punkt. Das Gremium empfiehlt, das Problem der Engstelle durch den Zukauf von Grundstücken zu lösen. Dieser Zusatz wurde bei einer Gegenstimme beschlossen.

Info: Am morgigen Mittwoch diskutiert der Bezirksbeirat Schlierbach über das Projekt. Beginn ist um 18 Uhr im Neuen Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 10.