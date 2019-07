Von Klaus Welzel und Sebastian Riemer

Heidelberg. Paukenschlag am Universitätsklinikum: Der Dekan der Medizinischen Fakultät ist am Mittwoch mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Andreas Draguhn zog damit die Konsequenzen aus seiner Rolle im Bluttest-Skandal. In einem Brief teilte er Universitäts-Rektor Bernhard Eitel und dem Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg seine Entscheidung mit.

>>>Alle Artikel zum Bluttest-Skandal finden Sie in unserem Dossier<<<

Draguhn, der sich gegenüber der RNZ am Donnerstag nicht äußern wollte, lässt sich in einer Pressemitteilung des Uniklinikums so zitieren: "Das Handeln des Dekans im Verlauf der Heiscreen-Affäre ist zum Gegenstand offizieller Untersuchungen geworden und wird in Teilen der Öffentlichkeit anhaltend kritisch diskutiert. Mit meinem Entschluss möchte ich hierfür die Verantwortung übernehmen und hoffe, damit dem Amt, der Fakultät und der Universität zu dienen."

Der 58-jährige Draguhn hatte das Dekansamt seit dem 1. Oktober 2018 inne. In die Vorgänge rund um die riesige PR-Kampagne zum unausgereiften Brustkrebs-Bluttest war er seitdem eng eingebunden - und musste Kenntnis davon haben, wie unfertig der Test war. Draguhn las auch vor dem Erscheinen das Interview mit Bluttest-Erfinder, Professor Christof Sohn, in der "Bild"-Zeitung ("Weltsensation") - und lobte es überschwänglich. Schließlich gab er der Bluttest-Firma "Heiscreen" sein Placet, das Uni-Siegel zu benutzen zu dürfen - was ihm die Unabhängige Kommission in ihrem Zwischenbericht vorhielt. Der Druck, der durch die RNZ-Berichterstattung entstanden war, nahm also mit dem jüngst veröffentlichten Report noch zu.

Update: Donnerstag, 25. Juli 2019, 19.50 Uhr