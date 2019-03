Von Birgit Sommer und Sebastian Riemer

Heidelberg. Auf den Bluttest seiner Forschergruppe, der Brustkrebserkrankungen erkennen kann, ist Prof. Christof Sohn immer noch stolz. Auf die Aufregung in Wissenschaftskreisen nach der Vorstellung des Tests bei einem Gynäkologenkongress in Düsseldorf hätte der Ärztliche Direktor der Universitätsfrauenklinik in Heidelberg aber gerne verzichtet. „Mit dem Hype habe ich nicht gerechnet“, sagt Sohn – und das, obwohl er mit seiner Heiscreen GmbH, die den Bluttest vermarktet, eine exklusive Medienpartnerschaft ausgerechnet mit der Bild-Zeitung eingegangen war. Diese berichtete am 21. Februar auf der Titelseite in riesiger Aufmachung von der angeblichen „Weltsensation“ aus Heidelberg.

Und auch das Universitätsklinikum selbst hatte in seiner Pressemitteilung vom 21. Februar große Erwartungen geweckt: „Forscher des Universitätsklinikums entwickeln ersten marktfähigen Bluttest für Brustkrebs“, hieß es da. Die Markteinführung „sei noch in diesem Jahr geplant“.

Die Forschungsgemeinde reagierte empört. Sechs Fachgesellschaften, von der Deutschen Krebsgesellschaft bis zur Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, kritisierten: Da die Daten noch nicht als wissenschaftliche Publikation vorlägen, hielten sie Schlussfolgerungen über Validität und klinischen Nutzen des Bluttests für verfrüht. Und die Berichterstattung, die ohne Evidenzgrundlage bei Betroffenen Hoffnung wecke, entspreche nicht den „Grundsätzen ethisch-medizinischer Verantwortung“.

Das Uniklinikum ruderte in einer Antwort an die Fachgesellschaften zurück: „In der Forschungsgruppe von Prof. Sohn ist ein Testverfahren entwickelt worden, das möglicherweise geeignet sein könnte, die Früherkennung von Brustkrebs präziser und sensitiver zu machen. Die Daten reichen zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus, um für diesen Test eine klinische Empfehlung abzugeben.“

Die angebliche Heidelberger „Weltsensation“ fand aber auch keine Gnade vor den Augen des Psychologen Gerd Gigerenzer, des Statistikers Walter Krämer und des Vizepräsidenten des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, Thomas K. Bauer. Sie sind Verfasser der „Unstatistik des Monats“. Eine Trefferquote des Tests von 75 Prozent könne man nur bewerten, wenn man die Falsch-Alarm-Rate kenne, erklärten sie. Diese gibt an, wie oft der Test Brustkrebs anzeigt, obwohl keiner vorliegt.

Als Reaktion auf die massive Kritik teilte das Uniklinikum gestern auf RNZ-Anfrage mit: „Wir nehmen die Kritikpunkte sehr ernst und werden uns intensiv mit der Aufklärung auseinandersetzen.“ Falls in der Öffentlichkeit falsche Hoffnungen geweckt worden sein sollten, „bedauern wir das sehr“. Sowohl das Uniklinikum als auch auch Prof. Sohn beantworteten der RNZ noch einmal einzelne Fragen.

> Ist der Bluttest ausreichend wissenschaftlich getestet, um an die Öffentlichkeit zu gehen? Es wurden über 2108 Proben in mehreren Studien untersucht. Beteiligt waren 500 Brustkrebspatientinnen und 400 gesunde Frauen. Die Untersuchungen seien fast abgeschlossen, die schriftliche Publikation werde in wenigen Monaten nachgereicht, sagt Sohn. Das Uniklinikum wiederum macht klar: „Tatsächlich handelt es sich bisher um eine wissenschaftliche Studie mit begrenzter Anzahl von Probanden, so dass eine verlässliche Sensitivität und Spezifität für die Allgemeinbevölkerung nicht angegeben werden kann.“

> Warum wurde die Studie nicht zuerst in einer Fachzeitschrift veröffentlicht, wie es üblich ist? Studien zu einzelnen verwendeten Parametern seien seit 2011 veröffentlicht worden, erklärt Sohn. Die Veröffentlichung einer Studie zum Zusammenspiel dieser Parameter und ihrer Gewichtung, wie der Test sie anwende, erfolge „zeitnah“, ergänzt das Uniklinikum. Noch habe diese nicht veröffentlicht werden können, da erst das Patent hätte beantragt werden müssen und die Studie noch nicht abgeschlossen sei.

> Erfolgte die Veröffentlichung einfach zu früh? „Ich bin letztendlich Wissenschaftler“, sagt Sohn. Der Zeitpunkt sei von der vom Uniklinikum ausgegründeten Firma „Heiscreen“ festgelegt worden, die den Bluttest auf den Markt bringen soll. Sohn ist immer noch begeistert von dem, was seine Forschungsgruppe gefunden hat. „Ich will nur erreichen, dass wir den betroffenen Frauen das zur Verfügung stellen, was ihnen weiterhilft.“

> Ist Sohn an „Heiscreen“ beteiligt? Der Mediziner ist nach eigenen Angaben mit vier Prozent beteiligt, seine Oberärztin Prof. Sarah Schott mit über sieben Prozent. „Damit wird in den nächsten Jahren aber kein Geld verdient“, unterstreicht er, „das Start-up wurde vom Uniklinikum gegründet, um Investoren zu finden.“ Zuständig dafür ist die „Technology Transfer Heidelberg GmbH“, die Erfindungen und Forschungsergebnisse aus dem Universitätsklinikum vermarkten soll. „Dass bei Erfindern und Investoren dann auch kommerzielle Aspekte eine Rolle spielen, ist legitim. Sie stehen aber nicht im Vordergrund“, so das Uniklinikum.

> Bei 75 Prozent der Frauen mit Brustkrebs war der Test positiv (Verdacht auf Brustkrebs), bei 25 Prozent wurde der Krebs übersehen. Das ist die Trefferrate. Wie oft gab es falschen Alarm? Die Falsch-Alarm-Rate beziffert Sohn auf 30 Prozent – hier zeigte der Test Brustkrebs-Verdacht an, aber bei weiteren Untersuchungen war (noch) nichts zu finden. Zum Vergleich: Die Mammografie hat eine Trefferrate von 80 und eine Falsch-Alarm-Rate von fünf bis zehn Prozent. Diese „Schwachstelle“ (Sohn) des Bluttests wollen die Forscher ausmerzen, die Algorithmen lernten ja dazu. „Wir können nur besser werden, wenn wir größere Kollektive von Frauen mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen wie Lebensalter und Familiengeschichte untersuchen.“ Das Uniklinikum wiederum meint: „Die Falsch-Alarm-Rate kann für den Einsatz in der Allgemeinbevölkerung erst nach Abschluss einer Studie mit großer Fallzahl valide mitgeteilt werden.“

> Wann wird der Test einsatzfähig sein? Im Routinelabor um die Jahreswende herum, hofft Sohn. Als Bluttest für die breite Masse? Da macht er keine Angaben. Das Uniklinikum wiederum entschuldigt sich für die Formulierung „marktreif“ – und erklärt: „Gemeint war, dass bis Ende dieses Jahres die technischen Voraussetzungen so umgesetzt sein könnten, dass der Test in einem Labor unter Routinebedingungen durchgeführt werden könnte.“