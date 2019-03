Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Das Universitätsklinikum Heidelberg steckt in Erklärungsnot. Auch nach der Entschuldigung für die übertriebene PR-Kampagne und die falschen Versprechungen über den angeblich "marktfähigen" Brustkrebs-Bluttest reißt die massive Kritik nicht ab. Nun fordern das Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg und die Universität Aufklärung, bundesweit griffen Medien die Berichterstattung der RNZ auf.

Das Universitätsklinikum hat noch einmal reagiert - und versucht sich weiter in Schadensbegrenzung. Man wolle "neue Regeln in Bezug auf wirtschaftliche, wissenschaftliche, ethische und publizistische Fragen" erstellen, ließ das Klinikum eine Sprecherin auf Anfrage sagen.

Ob dieses vage Versprechen reicht, ist fraglich. Denn das Wissenschaftsministerium teilt auf RNZ-Anfrage mit: "Es gibt dringenden Aufklärungsbedarf." Klar sei, dass die "verfrühte Kommunikation nicht den hohen Ansprüchen an eine verantwortungsvolle Wissenschaftskommunikation entspreche". Gerade im medizinischen Bereich, "der für die Betroffenen mit so viel Ängsten und großer Hoffnung verbunden ist, darf es keine Effekthascherei geben".

Laut Wissenschaftsministerium hat der Aufsichtsrat des Uniklinikums, in dem auch eine Ministeriumsvertreterin sitzt, das Thema in seiner Sitzung am 12. März diskutiert. "Dabei hat der Aufsichtsrat eine gründliche und zeitnahe Aufklärung des Sachverhalts eingefordert", so das Ministerium. Man werde die Umsetzung der vom Aufsichtsrat beschlossenen Maßnahmen wie auch die angekündigte Aufklärung eng begleiten. "Nach Abschluss der Berichte wird das Wissenschaftsministerium selbst prüfen, ob weitere Maßnahmen im Rahmen der Rechtsaufsicht notwendig sind."

Auch die Universität fordert Aufklärung. "Das Rektorat begrüßt nachdrücklich die Einrichtung einer unabhängigen Expertenkommission, die sämtliche Fragen, die im Zusammenhang mit dem Bluttest und den damit verbundenen geschäftlichen Aktivitäten aufgetreten sind, schnell und transparent aufarbeiten soll", sagte Uni-Sprecherin Marietta Fuhrmann-Koch auf RNZ-Anfrage. Man halte "eine umfassende Klärung der Vorgänge für zwingend erforderlich". Die Universität bietet an, einen Vertreter ihrer "Senatskommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Fehlverhalten in der Wissenschaft" als Berater in die Kommission zu entsenden.

Die Mitteilung des Uniklinikums über einen angeblich "marktreifen Bluttest für Brustkrebs" vom 21. Februar hatte für scharfe Kritik von Forschern und diversen Fachgesellschaften geführt. Damit seien Hoffnungen geweckt worden, die der Bluttest - zu dem noch keine umfassende, wissenschaftliche Publikation vorliegt - zum jetzigen Stand überhaupt nicht erfülle.

Dabei rief besonders das PR-Gebaren der vom Uniklinikum ausgegründeten Firma Heiscreen GmbH, an der Frauenklinik-Chef Christof Sohn sowie seine Mitarbeiterin Sarah Schott finanziell beteiligt sind, Kritik hervor. Heiscreen war eine exklusive Medienpartnerschaft mit der Bild-Zeitung eingegangen, die wiederum - vollkommen an den Tatsachen vorbei - über eine "Weltsensation aus Heidelberg" berichtete.

Das Uniklinikum verteidigte sich mit der Begründung, die Medienbegleitung habe Heiscreen verantwortet. Die Pressemitteilung vom 21. Februar allerdings wurde vom Uniklinikum an die Medien geschickt. Nach RNZ-Informationen hatten die Mitarbeiter der Pressestelle übrigens abgelehnt, die Nachricht mit der Falschinformation eines "marktreifen Bluttests" öffentlich zu machen. Der Klinikumsvorstand soll daraufhin angewiesen haben, die Pressemitteilung dennoch auszusenden.