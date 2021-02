Von Anica Edinger

Heidelberg. Es war der 3. November. "Zwischen 16 und 17 Uhr", erinnert sich Vanessa Wagner. Dieser Zeitraum, nur eine Stunde, reichte aus – um sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Wagner, 37, Mutter einer fünfjährigen Tochter, wird das so schnell nicht vergessen. Fast acht Wochen warf sie die Krankheit aus der Bahn, bis heute wird Wagner vom Virus verfolgt.

"Völlige Entkräftung", so beschreibt die Heidelbergerin den Zustand, in dem sie sich während ihrer Covid-19-Erkrankung befand. Wie sie sich angesteckt hat, bei wem und warum, all das kann sie ganz genau zurückverfolgen. "Ein Erzieher in unserem Kindergarten wurde positiv getestet." Sie hat das genau eine Stunde zu spät erfahren. Gegen 16 Uhr holte sie ihre Tochter vom Kindergarten ab, ebenso wie die beiden Kinder ihrer damaligen "Kontakt-Familie", mit der sie sich die Betreuung aufteilte. Eines dieser beiden Kinder war in ebenjener Gruppe, in welcher der positiv getestete Erzieher arbeitete.

Die Eltern haben versucht, Wagner anzurufen, um ihr das Ergebnis mitzuteilen, um sie zu warnen. Doch sie konnte die Anrufe nicht entgegennehmen. "Meine Tochter ist vom Fahrrad gefallen", erinnert sie sich. "Das war eine Verkettung von Mini-Kleinigkeiten, die dazu führte, dass ich nicht ans Handy gehen konnte." Als sie schließlich die Nachricht bekam, gegen 17 Uhr, war es zu spät. Sie hatte die drei Kinder schon eine Stunde betreut – und sich selbst infiziert.

Die Symptome begannen etwa drei Tage später. Es fing an mit Müdigkeit, "ich fühlte mich einfach unfit", berichtet Wagner. Sie stieg in die Badewanne, ein Erkältungsbad sollte die Symptome lindern. In dieser Zeit bekamen mehrere Kinder aus dem Kindergarten ihre positiven Testergebnisse auf das Coronavirus. Bei Wagner wurden die Symptome mit jedem Tag, der folgte, schlimmer. "Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen, Fieber – das volle Programm", sagt Wagner.

Schließlich rief sie beim Gesundheitsamt an – und wurde für den Test ins Testzentrum nach Reilingen geschickt. "Da ging es mir schon so schlecht, dass mein Partner mich fahren musste", erzählt sie. Beide wurden schließlich positiv getestet – doch nur bei Vanessa Wagner brach die Krankheit richtig aus. "Mit jedem Tag spitzte sich die Situation zu", erzählt sie.

Ihr Kopf tat so weh, dass sie nicht mehr aus dem Bett kam. Ebenso ihre Augen – "ein ekelhafter Schmerz", sagt die 37-Jährige. Auch ihren Geruchs- und Geschmackssinn habe sie verloren, glücklicherweise aber nur für wenige Tage. Das schlimmste aber, findet Wagner, sei die völlige Kraftlosigkeit gewesen. "Ich konnte nicht mal mehr einen Löffel halten." Drei Wochen ging das so, so lange dauerte auch die Quarantäne.

An ihrem ersten Tag in Freiheit, als sie keine Symptome mehr hatte, wagte sie sich für einen Spaziergang nach draußen. Lange hielt sie es aber nicht aus. "Der Kreislauf machte noch nicht mit", erzählt sie. In der darauffolgenden Woche ging Wagner wieder arbeiten. Für vier Tage. "Dann hat mich eine Erkältung umgehauen." Das Immunsystem sei noch zu geschwächt gewesen, meint Wagner. Ihr Körper streikte gegen zu viel Aktivität.

Heute ist Wagner genesen, geht wieder regulär arbeiten. Die Covid-19-Erkrankung verfolgt sie aber weiter. Denn noch immer schmerzt ihr Brustkorb beim Einatmen, beim Spazierengehen, manchmal einfach so – ein klassisches Post-Covid-Symptom. Ein Inhalationsspray sollte Abhilfe schaffen. Doch die Nebenwirkungen des Sprays waren unerträglich: Herzrasen, Unruhezustände. Wagner musste es absetzen. Der Schmerz bleibt unbehandelt. Auch das Treppensteigen, lange Wege, zu viel Anstrengung bereiten Wagner nach wie vor Probleme. Ihre Kraft ist noch nicht vollständig zurück.

Vanessa Wagner lag zwar auf keiner Intensivstation. Sie musste nicht beatmet werden. Sie hat nur leichte Nachwehen von der Erkrankung. Und dennoch sagt sie: "Das ist definitiv keine Krankheit, die man bekommen möchte – auch nicht, wenn man vergleichsweise jung ist." Die Angst vor dem Virus schwand zwar irgendwann im Laufe ihrer Erkrankung. "Wenn die Symptome mal vier, fünf Tage gleich bleiben, dann beruhigt das", sagt Wagner. Doch: "Psychisch macht es was mit dir." Die Quarantäne, die Schmerzen, die Kraftlosigkeit, dass die ganze Familie mitgefangen ist. "Meine Tochter hat abends geweint und gefragt: ,Wann darf ich meine Freunde wiedersehen?‘"

Dabei hatten die Wagners noch Glück im Unglück: Denn der Vater der Tochter war zwar ebenfalls krank – aber mit nur sehr milden Symptomen. "Was wäre gewesen, wenn wir beide ausgeknockt gewesen wären? Wer hätte sich dann ums Kind gekümmert?" Das fragt sich Vanessa Wagner heute noch manchmal – im Bewusstsein, dass es manchen Betroffenen mit Kindern eben genauso ergeht.

Auch deshalb fühlt sie derzeit auch Dankbarkeit – dafür, dass nicht alles noch viel schlimmer kam. Sie selbst ist nun wohl erst einmal geschützt vor Corona. Das belegte jüngst ein Antikörpertest, der bei ihr einen hohen Wert von 44 anzeigte. Bei ihrem Freund allerdings, der nur leicht erkrankte, ist der Wert viel niedriger: "Er liegt unter dem Wert, ab dem man offenbar von einem temporären Schutz vor dem Virus ausgehen kann." Auch deshalb gilt für die Familie weiterhin: Kontakte gering halten, Masken tragen, umsichtig sein. Denn Vanessa Wagner findet: "Man sollte großen Respekt vor dieser Krankheit haben."