Christian Lindner will die Bundesrepublik gleich in mehreren Bereichen „neu gründen“. Screenshot: pne

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es ist die Zeit des Wartens. Man wartet auf Impfstoffe und Lockerungen, auf die viel zitierte "Rückkehr zur Normalität". Nicht länger warten, das wollen die Freien Demokraten. Unter diesem Motto stand der Neujahrsempfang der Heidelberger FDP am Mittwochabend, der natürlich digital stattfand, auf der Plattform Zoom. 80 Menschen waren zwischenzeitlich zugeschaltet, wohl in erster Linie wegen eines Gastes: dem Bundesvorsitzenden Christian Lindner.

Die FDP will wieder machen. Nicht länger bloß opponieren, sondern mitregieren – auch im Land. Seit 2011 ist die Partei in Baden-Württemberg in der Opposition. Etwas, das Benjamin Brandstetter ändern möchte. Der Heidelberger Landtagskandidat der Freien Demokraten will das Land zurück aus der "Mittelmäßigkeit" führen – und "mittelmäßig" ist es für Brandstetter vor allem in einem Bereich: der Bildung.

Baden-Württemberg brauche einen "Digitalisierungsturbo" für die Schulen, sagt Brandstetter. Er fordert "endlich stabile und sichere Bildungsplattformen" und mehr Unterstützung für die Pädagogen im digitalen Schulalltag. Es reiche nicht aus, Lehrerinnen und Lehrern ein Tablet in die Hand zu drücken, es brauche auch entsprechende Fort- und Ausbildungsangebote sowie Menschen, die sich um die Wartung der Geräte kümmern. Nicht mehr die Lehrkräfte selbst sollten dafür verantwortlich sein, sondern ein "digitaler Hausmeister".

Auch Andrea Dittmar fordert, Lehrer und Schulen nicht mit technischen Fragen alleinzulassen. Dittmar ist Mutter von zwei Grundschulkindern, Unternehmerin und Vorsitzende des Heidelberger Gesamtelternbeirates. Sie selbst habe ihre Familie pandemiebedingt früh auf das "Worst-Case-Szenario" vorbereitet: die Kinder zu Hause beschulen. Doch es gebe auch viele Eltern, die den Aussagen der Politik Vertrauen geschenkt, sich Hoffnung gemacht hätten. Diese Eltern, sagt Dittmar, "wurden bitter enttäuscht".

Sie kritisiert die Landesregierung für ihre "Salamitaktik" bei den jüngsten bildungspolitischen Entscheidungen. Statt ehrlich Herausforderungen zu benennen und ein tragfähiges Konzept zu entwickeln, seien falsche Erwartungen geweckt und Lösungen sukzessive in eine ungewisse Zukunft verschoben worden. Noch immer hätten viele Lehrkräfte keine Laptops erhalten, noch immer fehle es an Qualitätskriterien zum Fernlernen und Vorgaben beim Online-Unterricht. Noch immer seien Fragen zum Datenschutz nicht final geklärt. Anstatt die Krise als Chance zu begreifen und "wertvolle und kreative" Lösungen zu finden, würden Mängel verwaltet, sich von Ferien zu Ferien gehangelt.

Für den Bundesvorsitzenden Christian Lindner bedarf das Bildungssystem einer "Neugründung". Das Land Baden-Württemberg rühme sich, in der Bildung besser zu sein als Bremen, sagt Lindner. "Aber kann das der Maßstab sein? Wir müssen uns doch weltweit vergleichen." Mit einer "Neugründung" der Bildung meint er: den Lehr- und Erziehungsberuf aufwerten sowie Kommunen und Länder bei der Digitalisierung finanziell unterstützen. Damit das Bildungssystem in der gesamten Republik den Zukunftsanforderungen genüge, brauche es eine "Reform des Bildungsföderalismus". Lindner will die Kompetenzen von Bund und Ländern bündeln – in finanzieller Hinsicht genauso wie in anderen Bereichen, aktuell etwa in der Bereitstellung einer einheitlichen Lernplattform für die Schulen.

Eine "Neugründung" benötigt laut Linder aber nicht nur das Bildungssystem, sondern auch die Digitalisierung, die Wirtschaft ("unsere Quellen des Wohlstands"), die sozialen Sicherungssysteme, die internationale Ordnung und die freiheitliche Gesellschaft. So groß die Aufgaben auch sind – eines steht für Lindner und seine Partei fest: "Wir haben es selbst in der Hand, ob wir erfolgreich sind oder nicht."