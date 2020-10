Von Werner Popanda

Heidelberg. In der Geschichte des Bezirksbeirats Emmertsgrund gibt es viele unterhaltsame Sitzungen. Die letzte dürfte allerdings einen Ehrenplatz erhalten – dabei ging es eigentlich "nur" um die "Platzbenennung vor dem Seniorenzentrum im Stadtteil Emmertsgrund". Das für die Benennung von Plätzen und Straßen zuständige städtische Vermessungsamt will ihn auf den Namen Erminplatz taufen, doch das stieß den Räten übel auf.

"Der Name des neuen Stadtteils leitet sich ab von der auf das Angelsächsische hinweisenden Gewannbezeichnung; Emmert (Wortstamm Irmin, Ermin) bedeutet ‚großer (weiter) Grund‘", so die Stadt in der Begründung, in der sie sich auf die Stadtteilchronik bezieht. Doch warum ist ein neuer Name überhaupt nötig? Das Seniorenzentrum hat bisher die Adresse "Emmertsgrundpassage 1". Diese teilt es sich aber auch mit dem Polizeiposten Emmertsgrund. Nur ist der, so die Stadt, "an einem anderen Gebäude und auf einer anderen Ebene". Nicht nur die Post könnte da durcheinander kommen, sondern auch der Rettungsdienst falsch abbiegen und damit Gesundheit und Leben gefährden.

Ein neuer Name, der für Orientierung und Sicherheit sorgt und sich auf die Stadtteilchronik bezieht – also alles gut? Nein! Grünen-Rätin Heidrun Mollenkopf war – wie andere Bezirksbeiräte – nicht damit einverstanden, die Namensvergabe in einer solchen Sitzung zu entscheiden. Dafür brauche es eine breitere Basis, die Bevölkerung sollte beteiligt werden. Folglich plädierte sie für eine Vertagung.

Denn Vorschläge für Namen gebe es genug, nur "Überhaupt keinen Zuspruch" erhalte der Vorschlag Erminplatz, so Rositza Bertolo vom Stadtteilmanagement. Im Vorfeld habe man eine "nichtrepräsentative Befragung" durchgeführt und dabei einige Vorschläge aus der Bevölkerung erhalten: Lindenplatz, Sonnenplatz, Karl-Korz-Platz, Nelson-Mandela-Platz, Mitscherlich-Platz, Hannah-Arendt-Platz, Saša-Stanišic-Platz, Platz der Begegnung, Platz der Nationen, Platz der 100 Nationen, Platz der Generationen, Wir-schaffen-das-Platz und Effendi-Platz.

Bezirksbeirat Volker Kreye wollte allerdings nicht vertagen, sondern sprach sich für eine Entscheidung in der Bezirksbeiratssitzung und gegen eine "Volksbefragung" aus, weil "das sonst wieder Jahre dauert". Man könne ja die Sitzung unterbrechen und kurz diskutieren, welcher Platzname in Frage kommen könnte.

Den Antrag, eine Pause abzuhalten, scheiterte jedoch, denn er fand nur die Unterstützung von zwei weiteren Räten. Kurz darauf ging ein zweiter Antrag auf eine Sitzungsunterbrechung aber überraschend durch: Eine Mehrheit von fünf Ja- gegen drei Nein-Stimmen bei einer Enthaltung und die Räte standen gleich im Freien, um dort unter regem Mitmischen von Grünen-Stadträtin Dorothea Kaufmann ausgiebig weiter zu debattieren.

Man einigte sich darauf, den Vorschlag der Stadtverwaltung abzulehnen und mit der Unterstützung des Stadtteilmanagements und der Stadtteilzeitung "Em-Box" die Bevölkerung miteinzubeziehen, um auf diesem Wege sie über den Platznamen entscheiden zu lassen. Den entsprechenden Antrag stellte Mollenkopf. Und ausnahmslos alle Räte waren dafür.