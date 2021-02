Heidelberg. (RNZ) Die Pläne für den Neubau des Betriebshofs am alten Standort werden immer konkreter. Bei der letzten Beteiligungsveranstaltung Ende Juli wurden zwei Varianten präsentiert. Nun haben die Stadt Heidelberg und die Rhein-Neckar-Verkehr mitgeteilt, dass sie eine geänderte "Variante A" mit einer neuen großen Grünfläche im Bereich Emil-Maier-Straße bevorzugen. Diese weiterentwickelte Variante soll nun den Bürgern vorgestellt und in den politischen Gremien diskutiert werden.

Die vorgeschlagene Planung sieht den Neubau des Betriebshofs an der Bergheimer Straße vor, mit Platz für 30 Busse und 32 Bahnen. Dabei werden schon 23 Bahnen mit der in Zukunft erwarteten Länge von 42 Metern berücksichtigt. Die Abstellflächen liegen im geschlossenen Betriebshofsgebäude. Dies verringere den Lärm für die Anwohner. Die Ein- und Ausfahrt soll entlang der Karl-Metz-Straße sein. Eine zusätzliche Ein- und Ausfahrt über die Alte Eppelheimer Straße Richtung Czernyring sei möglich.

Wichtiges Merkmal sei eine neue 25 mal 150 Meter große Grünfläche im Bereich Emil-Maier-Straße. Diese soll ein künftiger neuer Treffpunkt im Stadtteil werden und würde etwa so groß wie der Werderplatz in Neuenheim sein. Auch die Straße selbst soll dabei als Grünfläche einbezogen werden.

Für das benachbarte Areal Richtung Czernyring, auf dem derzeit das Dezernat 16 steht, seien weiterhin alle Nutzungsoptionen möglich. Zusätzlich sei eine öffentliche Nutzung im Erdgeschoss des RNV-Gebäudes entlang der Karl-Metz-Straße geplant, etwa in Form einer öffentlichen Kantine.

Bereits während der Neubauarbeiten in Bergheim würden Ausweichflächen im Stadtgebiet benötigt, um dort die Busse und Bahnen abzustellen. Diese Standorte würden auch nach Fertigstellung des neuen Betriebshofs künftig als dezentrale Abstellflächen benötigt. Sie dienten der nötigen Erweiterung des RNV-Fuhrparks und mittelfristig dem notwendigen Ausbau des Heidelberger ÖPNV.

Stadt und RNV haben für die dezentralen Abstellflächen mehrere Optionen geprüft. Eine Abstellanlage für Busse mit alternativen Antrieben soll im Wieblinger Weg neben dem dortigen Baumarkt entstehen. Schwieriger sei die Suche nach einem geeigneten Platz für die Straßenbahnen. Neben ökologischen Aspekten und Fragen zum Betriebsablauf oder zur Wirtschaftlichkeit sei wichtig, ob die Fläche bereits heute über einen Gleisanschluss verfüge. Nur dann könne sie rechtzeitig zum Beginn der Bauarbeiten in Bergheim als Abstellanlage genutzt werden. Für die Straßenbahnabstellung gebe es die beiden Optionen im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Rohrbach-Süd und im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Berufsschule, teilte die Stadt mit

Am Donnerstag, 18. Februar, wollen die Stadt Heidelberg und der RNV die Neubaupläne in einer Online-Infoveranstaltung via Zoom vorstellen. Beginn ist um 18 Uhr. Ab dem 4. März wird der Neubau des Betriebshofs dann zuerst im Bezirksbeirat Rohrbach beraten, in den Bezirksbeiräten Bergheim und Wieblingen am 16. und 17. März. Im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss steht das Thema dann am 23. März an, im Haupt- und Finanzausschuss am 14. April. Voraussichtlich am Donnerstag, 6. Mai, soll der Gemeinderat dann über den Neubau des Betriebshofs beschließen.

Nach dem Beschluss des Gemeinderats folgt noch ein Planfeststellungsverfahren mit Bürgerbeteiligung, das voraussichtlich rund drei Jahre dauert. Wenn sich direkt daran die Ausführungsplanung und Bauvorbereitung anschließt, könne mit dem Neubau des Betriebshofs frühestens 2025 begonnen werden. Voraussetzung für einen Baubeginn sei, dass zu diesem Zeitpunkt bereits die alternativen Abstellmöglichkeiten für Busse und Bahnen im Stadtgebiet fertiggestellt sind.

Weitere Infos gibt es unter www.heidelberg.de/betriebshof.