Nur wenige hundert Meter Luftlinie trennen die beiden möglichen Standorte für den RNV-Betriebshof: den alten (links vom großen Backsteingebäude des Landfriedkomplexes) und den neuen, die Wiese am Großen Ochsenkopf (Grünfläche am linken Bildrand). Foto: Kay Sommer

Heidelberg. (tt) Vor der Entscheidung über den Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am nächsten Donnerstag im Gemeinderat haben sich gestern die beiden Geschäftsführer des Nahverkehrsunternehmens, Martin in der Beek und Christian Volz, mit einem Brandbrief an die Stadträte gewandt. Sie machen darin deutlich, welche Nachteile entstehen würden, wenn im Gemeinderat aufgrund der Pattsituation kein Standort eine Mehrheit finden würde. Sie appellieren an die Stadträte, die Diskussion in einen politischen Beschluss für eine Variante münden zu lassen und abschließend über das Thema zu entscheiden.

Man erwarte die Entscheidung mit Spannung: Weil die Chance für eine Verbesserung des Nahverkehrs bestehe, aber auch mit Sorge, weil das bisherige Abstimmungsverhalten befürchten lasse, dass wieder keine Mehrheit für einen Standort erreicht werden könnte. "Das würde für uns die schlechteste und nicht tragbare Alternative bedeuten: Die Beibehaltung des Status quo des heutigen Betriebshofes an der Bergheimer Straße", so die RNV-Chefs.

Nachteilig würde sich dort für die RNV zum Beispiel die fehlende Kapazität auswirken: "Die längeren Bahnen, die im Sommer bestellt wurden, lassen sich nicht auf dem bestehenden Betriebshof unterbringen." Schon heute sei die Kapazität der Anlage überschritten. "Für die längeren und zusätzlichen Fahrzeuge werden wir ohne einen neuen Betriebshof aufwendige Provisorien mit Zuführung von anderen Standorten entwickeln müssen", heißt es in dem Schreiben. Zusätzliche Fahrzeuge für eine mögliche Strecke ins Patrick Henry Village oder für Taktverdichtungen könnten weder auf dem heutigen Betriebshof noch bei der Neubauvariante Bergheimer Straße stationiert werden.

Weil über einen neuen Betriebshof schon seit Anfang der 1990er Jahre diskutiert werde, habe sich im Laufe der Jahrzehnte am heutigen Standort ein Sanierungsstau aufgebaut. In den nächsten sechs Jahren müsse die RNV 8,41 Millionen Euro investieren, von denen sich ein Teil auch ohne Neubau nicht mehr vermeiden lasse. Ab 2025 kämen weitere Sanierungen in Millionenhöhe hinzu, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können. "Alle Maßnahmen führen zu keiner Verbesserung der erschwerten Prozessabläufe bei Abstellung und Werkstätten und zu keiner Kapazitätssteigerung", heben Volz und in der Beek hervor. Außerdem seien 4,2 Millionen Euro für die Planungen in der Bergheimer Straße und am Ochsenkopf ausgegeben worden - allein 1,6 Millionen für den Ochsenkopf.

Der Zustand an der Bergheimer Straße widerspreche den Anforderungen eines zukunftsfähigen öffentlichen Nahverkehrs. "Während bundesweit über die verkehrspolitische Wende und die Stärkung des Nahverkehrs durch Ausbau von Strecken und Angeboten gesprochen wird, fehlen in Heidelberg für den heutigen Fuhrpark adäquate Werkstatt- und Abstellanlagen. Es kann nicht sinnvoll sein, weitere Millionenbeträge in den Bestand zu investieren, ohne dabei eine Verbesserung zu erzielen", so das Fazit der Geschäftsführer.

Die RNV favorisiert deshalb einen Neubau am Ochsenkopf, weil er wirtschaftlicher sei und keine Provisorien erfordere. Im Gegensatz zum Airfield sei man zudem nicht von einer Neubaustrecke abhängig, die noch Braurechts- und Finanzierungshürden nehmen müsse. Der "kaum noch tragbare Zustand" an der Bergheimer Straße würde sich dadurch noch weiter hinausziehen als beim Ochsenkopf.