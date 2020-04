Heidelberg. (tt) Wegen der Corona-Pandemie müssen viele Einsatzkräfte und Mitarbeiter in den Kliniken Überstunden machen, oft bleibt kaum Zeit, um etwas zu essen. Deshalb bietet Rewe-Kaufmann Sahin Karaaslan an der Heißen Theke in seinem Supermarkt im Mathematikon seit 20. März einen ganz besonderen Service an: Einsatzkräfte erhalten dort – wenn sie mit Dienstkleidung erscheinen oder ihren Dienstausweis vorlegen – kostenlos für sich ein warmes Essen. Im Angebot sind Döner, Fleischkäse, Frikadellen oder Salat. "Wir befinden uns in einer Krise und stehen vor großen Herausforderungen. Als regionaler Kaufmann will ich mich solidarisch verhalten und meinen Beitrag leisten. So bin ich auf die Idee mit dem Angebot gekommen", berichtet Karaaslan.

Das Angebot wird gut angenommen. "Zwischen 100 und 300 Einsatzkräfte kommen pro Tag wegen der Aktion in meinen Markt", so Karaaslan. Darunter Polizisten, Feuerwehrleute, Mitarbeiter des Rettungsdienstes und das Personal aus den benachbarten Unikliniken. Sein Angebot ist auf die Dauer der Corona-Krise beschränkt: "Ich bin selbstständiger Kaufmann und mache das wirklich gerne. Aber ich bin kein großer Konzern, dass ich es unbefristet weiterführen könnte", so der 41-Jährige. Mit der Resonanz ist er zufrieden und freut sich darüber, dass seine Aktion in ganz Deutschland schon viele Nachahmer gefunden hat.