Der umsatzstärkste Abend im Jahr war in der "Nachtschicht" die Weihnachtsparty am 24. Dezember mit DJ Boulevard Bou. Die "Nachtschicht" gibt es zwar nicht mehr, dafür aber "Strictly Urban Christmas" - und zwar im kleinen Club der Halle 02. Foto: privat

Von Anica Edinger

Heidelberg. Jahrzehntelang war sie an Heiligabend der "Place to be" - der Platz, wo man hinmusste: die "Nachtschicht". Dort traf man sich nach der Besinnlichkeit im Familienkreis, um in die Nacht und den Morgen zu feiern. Für die Diskothek auf dem Landfried-Gelände war der Abend an Heiligabend traditionell der umsatzstärkste im ganzen Jahr, wie Hans-Werner Lohmann, der einigen noch aus dem Betriebsmanagement der Nachtschicht bekannt sein dürfte, berichtet.

Nur: Seit einem Jahr gibt es keine Nachtschicht mehr. Ebenso wenig wie die Heiligabend-Party. Das ändert sich jetzt wieder. Denn "Strictly Urban Christmas" - so der offizielle Name - zieht in den Club der Halle 02. Heute, 24. Dezember, steigt die legendäre Party dort ab 23 Uhr endlich wieder. Und dann wird auch Lohmann dabei sein. Ob er Heiligabend schon einmal ohne eine Party verbracht hat? "Ja, letztes Jahr", sagt er. Und er erinnert sich zurück an die neunziger Jahre, als das Partymachen am 24. Dezember für ihn seinen Anfang nahm.

Damals sei er Geschäftsführer des "Dorian Gray" in Frankfurt - eine der ersten Großraumdiskotheken in Deutschland - gewesen. "Wir dachten uns, dass einigen vielleicht langweilig ist, wenn um 22 Uhr nach dem Essen und der Bescherung alles vorbei ist." Also probierten sie es aus - und die Leute kamen. "Es hat von Anfang an funktioniert", so Lohmann.

Damals sei die Party aber mehr ein richtiger "Rave" - also eine Technoparty - gewesen. "Wir haben um 23 Uhr am 24. Dezember auf- und am zweiten Weihnachtsfeiertag um 18 Uhr zugemacht." Das ist in Heidelberg natürlich nicht denkbar, auch nicht in der Halle 02. Und trotzdem freut sich Lohmann gemeinsam mit DJ Boulevard Bou, der das Event mitveranstaltet und natürlich auflegt, auf die Weihnachtssause.

"Es ist immer einer der schönsten Abende im Jahr", findet Lohmann. Die Stimmung sei feierlich, alle machten sich schick, es herrsche viel größerer Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme. Das liege auch daran, dass sich an diesem Abend viele alte Freunde wiederträfen, die mittlerweile zwar längst nicht mehr in der Stadt lebten, aber für Weihnachten zu ihren Familien zurückkehrten. Klar sei die Stimmung da gut.

Deshalb ist für Lohmann auch klar: "Diese Party hat Kultstatus." Und das liege nicht am Austragungsort, sondern vielmehr am DJ: "Er ist ein Ausnahmetalent, darauf kann die Stadt stolz sein", sagt Lohmann. Boulevard Bou trage dieses Event. Deshalb ist Lohmann sicher, dass es auch in der Halle 02 funktionieren wird. Zumal dort die Kapazitäten viel begrenzter seien als noch in der Nachtschicht. "Es ist relativ klein und beschaulich, eine intime Atmosphäre." Wer also nach der Bescherung genug von der Besinnung hat, der sollte sich noch Karten sichern.

Info: Wer möchte, kann sich Sitzplätze im Club per WhatsApp-Nachricht an 0151/10351023 sichern. Normale Tickets kosten acht, ermäßigt sechs Euro. Vorverkauf im Internet unter www.halle02.de