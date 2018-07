An dieser Stelle stürzte Gabi Steck, als sie nach rechts in Richtung "Altes Hallenbad" ging. Die Bodenwelle ist schon abgefräst. Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Bergheimer Straße ist in den Augen von Sicherheitsauditor Jens Leven eine der unfallträchtigsten Straßen Heidelbergs. Offenbar haben dort aber nicht nur Kinder auf ihrem Schulweg ihre Probleme. Entlang der Straßenbahntrasse gibt es auch viele Stolperfallen für Fußgänger, wie Gabi Steck am eigenen Leib erfahren musste. Die 70-Jährige stürzte im Bereich der Haltestelle "Altes Hallenbad" so schwer, dass sie sich den linken Oberschenkelhals brach.

Es ist der 26. Oktober 2017, als Gabi Steck die Bergheimer Straße in Richtung Bäckerei Riegler überquert. Sie schaut nach rechts, wo Autos herannahen, als sie plötzlich mit ihrem Fuß an einer mehrere Zentimeter hohen Bodenwelle hängen bleibt. Eine freundliche Frau hilft ihr auf, unter großen Schmerzen humpelt Steck weiter. Erst später stellt sich heraus, dass sie sich bei dem Sturz den Oberschenkelhals gebrochen hat. In der BG Unfallklinik in Ludwigshafen wird ihr ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt. Drei Wochen liegt die Rentnerin im Krankenhaus, drei weitere in der Rehabilitationsklinik.

Eine der tückischen Bodenwellen an der Haltestelle Römerstraße. Foto: Rothe

Als Steck wieder halbwegs auf den Beinen ist, packt sie die Wut. Denn die Bodenwelle, über die Steck gestolpert ist, befand sich ausgerechnet entlang eines Blindenleitstreifens. Ähnliche Stolperfallen finden sich auch an den Haltestellen Römerstraße und Volkshochschule. Jeweils über mehrere Meter hinweg haben die Busse der RNV tiefe Spuren in den weichen Asphalt gefahren. Für Fußgänger, die auch auf die Straßenbahnen und den Autoverkehr achten müssen, sind sie nicht sofort zu erkennen.

Gabi Steck beschwerte sich schon im Februar bei der RNV. Als sie zunächst keine Antwort erhielt, ließ sie nicht locker. Denn die Angestellten und Inhaber der umliegenden Geschäfte bestätigten ihr, dass ständig Fußgänger über diese Bodenwellen stolperten. "Ich möchte erreichen, dass andere Passanten vor ähnlichen Stürzen bewahrt werden", schrieb Steck im Mai an die RNV. Über einen Aushang an den Bushaltestellen und in mehreren Geschäften suchte Steck andere Opfer. Vier Personen haben sich telefonisch bei ihr gemeldet.

Hintergrund > Schäden in der Bergheimer Straße haben schon häufig für Schlagzeilen in der RNZ gesorgt. 16 Millionen Mark kostete der Ausbau der Straße im Jahr 1995. Fünf Jahre später musste die Fahrbahndecke aber schon wieder erneuert werden. Das Pflaster hatte sich vom Untergrund gelöst. Die Sanierungskosten aus dem Jahr 2000 beliefen sich auf acht Millionen Mark. Damals entschied sich die Stadt aus [+] Lesen Sie mehr > Schäden in der Bergheimer Straße haben schon häufig für Schlagzeilen in der RNZ gesorgt. 16 Millionen Mark kostete der Ausbau der Straße im Jahr 1995. Fünf Jahre später musste die Fahrbahndecke aber schon wieder erneuert werden. Das Pflaster hatte sich vom Untergrund gelöst. Die Sanierungskosten aus dem Jahr 2000 beliefen sich auf acht Millionen Mark. Damals entschied sich die Stadt aus gestalterischen Gründen dafür, den eigenen Gleiskörper von Straßenbahn und Bussen mit gemustertem "Street-Print"-Asphalt optisch abzusetzen. Doch nur Monate später hatten die Busse wieder tiefe Rillen im Fahrbahnbelag hinterlassen. Die erneute Sanierung musste die Baufirma bezahlen. > Im Juli 2013 setzte die Hitze der Bergheimer Straße zu. Die Bodenwellen wurden später eingeebnet. > Die aktuellen Schäden liegen laut RNV vor allem daran, dass die Bergheimer Straße im letzten Jahr wegen des Ersatzverkehrs für die Linie 22 sehr beansprucht wurde. hob

"Es ist nicht übertrieben, was Frau Steck erzählt", sagt Elke Fath vom Perückenstudio Fath: "Fast jeden Tag beobachten wir, dass hier jemand stürzt. Sie selbst verletzte sich in der Bergheimer Straße den rechten Außenmeniskus, sie und ihre Angestellten hätten darüber hinaus aber auch schon zahlreiche Verletzungen von Passanten versorgt. Erst kürzlich sei wieder eine junge Frau, die ihr Fahrrad neben sich hergeschoben hatte, an der gleichen Stelle wie Steck gestürzt. "Ihr ganzer Arm war blau."

Die schlimmste Bodenwelle an der Haltestelle Altes Hallenbad ließ die RNV nach den Beschwerden von Gabi Steck am 12. Juli abfräsen, trotzdem gibt es dort noch Unebenheiten. 200 Meter weiter an der Haltestelle Römerstraße ist der Zustand unverändert. "Wir fräsen die betroffenen Stellen schnellstmöglich ab", verspricht RNV-Sprecher Moritz Feier: "In den kommenden drei bis vier Wochen werden auch die anderen Schadstellen beseitigt."

Die komplette Bergheimer Straße neu zu asphaltieren, würde das Problem nicht aus der Welt schaffen, so Feier: Die Straßenbahngleise wurden nämlich auf einer etwa 50 Zentimeter dicken Betonschicht verlegt. Für den Asphalt blieb nur eine dünne Schicht von etwa vier Zentimetern. "Der Asphalt bekommt keine richtige Bindung zur Betonschicht und wölbt sich auf, wenn beim Bremsen der Busse immer wieder massive Kräfte auf die gleiche Stelle einwirken." Eine dauerhafte Verbesserung sei nur durch einen kompletten und äußerst kostspieligen Neubau möglich. Feier: "Dies ist allerdings bestenfalls langfristig, in Kombination mit einer Erneuerung der gesamten Straße sinnvoll."

Info: Wie gefährlich ist die Bergheimer Straße? Geschädigte können sich bei der RNZ melden: stadtredaktion@rnz.de