Von Micha Hörnle

Heidelberg verliert für ein Vierteljahr, vom 7. Januar bis zum 7. April, eine seiner wichtigsten Touristenattraktionen: Die gesamte Bergbahn, die jedes Jahr rund eine Million Fahrgäste nutzen, stellt in dieser Zeit ihren Betrieb komplett ein, da eine große technische Überprüfung ansteht. In dieser Zeit wird ein Busshuttle mit 30-Minuten-Takt zwischen dem Kornmarkt und der Molkenkur eingerichtet. Den Königstuhl erreicht man mit der Buslinie 39 vom Bismarckplatz aus.

Ellen Frings, die Sprecherin der Stadtwerke, die die Bergbahn betreiben, erklärt: "Dabei wird die komplette untere Bergbahn, die zwischen der Altstadt und der Molkenkur verkehrt, mit allen ihren Einzelteilen sehr gründlich und umfassend untersucht, um höchste Sicherheit für die Bergbahnnutzer zu garantieren." Diese sogenannte Große Revision ergänzt die jährliche sicherheitstechnische Inspektion, bei der die mechanischen, elektronischen und hydraulischen Teile rund zwei Wochen lang geprüft werden.

Während der "Großen Revision" werden die Fahrwerke der beiden unteren Bergbahnwagen von der Karosserie getrennt und zur Herstellerfirma in der Schweiz transportiert. Dort werden sie komplett zerlegt und generalüberholt. Parallel werden die Fahrzeuge und die Maschinen am Königstuhl und der Molkenkur ausgebessert und angepasst. Danach folgt die jährliche zweiwöchige Inspektion.

Beide Prüfungen, also die "Große Revision" und auch die jährliche Inspektion, seien rechtlich vorgeschrieben, wie Frings berichtet. Dabei handelt es sich um die zweite Generalüberholung der unteren Bergbahn, seitdem die neuen Waggons 2005 in Dienst gestellt worden sind. Allerdings war die letzte richtig lange Betriebspause anno 2012 erheblich kürzer: Da verkehrten "nur" sieben Wochen lang, vom 6. Februar bis zum 30. März, keine Bahnen mehr.

Allerdings sind die Heidelberger und ihre Gäste schon viel Schlimmeres gewohnt: Denn vor 15 Jahren drohte sogar das Aus für die gesamte Bergbahn. Wegen drastisch verschärfter Sicherheitsbestimmungen ordneten die Behörden die Stilllegung der oberen Bergbahn zum 30. April 2003 an, die untere durfte noch die Sommersaison mitnehmen und konnte bis zum 30. Oktober 2003 weiterbetrieben werden. Am 24. März 2005 wurde die "neue" Bergbahn eröffnet: Die untere Sektion fuhr in modernen Wagen mit Panoramadach, bei der oberen waren die historischen Waggons von 1907 generalüberholt worden. Sie ist mittlerweile die älteste Standseilbahn in Baden-Württemberg - und das alles noch mit der Originaltechnik.

Auf das 2010 eingeführte Schlossticket hat die neuerliche Generalüberprüfung übrigens keinen Einfluss, auch wenn darin ausdrücklich der Bergbahnfahrpreis enthalten ist: Man muss weiterhin sieben (ab 2019 sogar acht) Euro bezahlen, um in den Innenbereich der Ruine zu gelangen. Für die Zeit der "Großen Revision" darf man dann den Shuttle-Bus benutzen. Bei der Schlossverwaltung sieht man das nicht allzu kritisch: Die Erfahrungen beim letzten Mal seien nicht schlecht gewesen, es habe keine größeren Einbrüche gegeben - zumal viele Schlossbesucher dann doch zu Fuß kämen.