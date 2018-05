Von Werner Popanda

Heidelberg. Der Bezirksbeirat diskutierte in seiner jüngsten Sitzung mal wieder über die bestehende und geplante Bebauung entlang der Bahnhofstraße. Dabei ging es vor allem um das Gelände des Hauptzollamtes direkt am Römerkreis. Einigen Räten passt nicht, was der städtebauliche Wettbewerb dort vorsieht: einen großen "Kopfbau". Nur knapp mit jeweils fünf Ja- und Nein-Stimmen sowie fünf Enthaltungen scheiterte ein Antrag des Gremiums, für den seit neun Jahren wirksamen Bebauungsplan Kurfürstenanlage/Bahnhofstraße zunächst eine Veränderungssperre zu verhängen und danach diesen Plan zu verändern.

Die Antragsteller um Vera Glitscher-Bailey (Bunte Linke) und Wolfgang Gallfuß (Die Linke) wollten zum einen erreichen, dass die Bilanz der öffentlichen Flächen auf den alten Stand zurückgeführt und keinesfalls noch weiter "zurückgefahren" werden soll, wenn der Bebauungsplan komplett umgesetzt ist. Nach derzeitiger Planung werden rund 5800 Quadratmeter wegfallen. Zum anderen sei die "Qualität der Flächen so zu erhöhen, dass es Ausgleichsflächen im Sinne des Stadtklimagutachtens werden". Außerdem müsse sichergestellt werden, dass "genügend Raum für Radwegebeziehungen an der Südseite der Kurfürsten-Anlage vorhanden ist, eine eventuelle Neubebauung Luftschneisen zulässt plus Prüfung grüner Fassaden" und dass das "Kopfgebäude am Römerkreis nicht wie geplant gebaut wird und die aktuelle Freifläche um das Gebäude herum frei bleibt". Nicht zuletzt streben die Antragsteller den "Erhalt des aktuellen Baumbestands und zusätzliche Baumpflanzungen" an.

Es gehe jetzt darum, mit Blick auf das neue Stadtklimagutachten "neueste Erkenntnisse" einzuarbeiten, sagte Gallfuß in der Debatte. Jedenfalls sei die einmal versprochene Durchlässigkeit nicht umgesetzt worden, weshalb er jetzt "für mehr Grün und weniger Versiegelung" plädiere. Auch Glitscher-Bailey verwies darauf, dass es sich um eine Frage des Klimas handele, wobei es aus ihrer Sicht hauptsächlich um das Zollamt gehe. Da nun "ganz andere Notwendigkeiten" bestünden, solle man die Bebauung "nicht mehr so hoch machen". GAL-Rätin Parvin Niroomand monierte, dass das projektierte "Gebäude die Kubatur bis zu Grenze" ausreize. Da der Römerkreis als "sehr urbaner Lebensraum" aus ihrer Sicht ein "zweites Entree in die Stadt" bildet, trat sie für "mehr Durchlässigkeit an den Rändern" ein. Man solle etwas bauen, "das mehr Luft gibt".

Thomas Rebel vom Stadtplanungsamt hatte zuvor erklärt, dass es eine Aufgabe der Politik sei, "städtebauliche Ziele zu stecken". Was diesen Bebauungsplan anbelange, "sehen wir als Verwaltung keinen Grund, etwas zu verändern". Denn schließlich sei die Rahmenplanung mehrmals im Bezirksbeirat vorgestellt und dann auch so umgesetzt worden. Überdies mache es schon "formal keinen Sinn, eine Veränderungssperre gleich zu Beginn zu fassen".

Mehr Erfolg hatte ein spontan im Bezirksbeirat eingebrachter Antrag, als es um die Verwaltungsvorlage zur Einrichtung eines Gestaltungsbeirates für die ganze Stadt ging. Der Beirat soll sich mit Bauvorhaben beschäftigen, "die aufgrund ihrer exponierten Lage, ihrer Größe und Bedeutung für das Stadt- und Landschaftsbild, die städtebauliche Entwicklung oder öffentliche Räume prägend sein können".

Im Bezirksbeirat Altstadt wurde einem solchen Gremium am 28. September nur unter der Prämisse zugestimmt, dass der "Bereich Altstadt von dessen Zuständigkeit ausgenommen wird". Und auch im Weststadt-Gremium ging die Beschlussvorlage nicht unverändert durch. Vielleicht auch deswegen, weil laut FDP-Rat Andreas Dienerowitz "nur neue Gremien geschaffen werden, die nur Geld kosten". In der Tat sieht die Satzung des Gestaltungsbeirates, der sich aus "fünf weisungsunabhängigen Sachverständigen" zusammensetzen soll, vor, dass dessen Mitglieder je Sitzung pauschal 1000 Euro erhalten und dessen Vorsitzender 1300 Euro.

Im Weststadt-Bezirksbeirat spielte aber nicht das Geld die entscheidende Rolle. Sondern vielmehr der Wunsch, dass im Beirat immer zwei Bezirksbeiratsmitglieder des jeweils betroffenen Stadtteils hinzugezogen werden. Die sollen das gleiche Stimmrecht haben wie die externen Experten. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt seien und der neue, stadtweite Gestaltungsbeirat seine Arbeit aufnehme, könne der bisherige Gestaltungsbeirat Weststadt aufgelöst werden. Der Antrag wurde am Ende mit elf Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen angenommen.