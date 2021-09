Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Die Südstadt wird immer belebter: Knapp 1000 Menschen wohnen bereits in Mark Twain Village (MTV), dem ehemaligen amerikanischen Viertel beiderseits der Römerstraße. Bis sich auch das Gelände des früheren US-Hospitals mit Leben füllt, dauert es dagegen noch etwas länger. Im Rahmen seiner traditionellen Baustellen-Sommertour machte sich Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck gemeinsam mit Peter Bresinski, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH, ein Bild von der Entwicklung der Konversionsflächen in der Südstadt und in Rohrbach.

"Auf den Konversionsflächen MTV und Hospital schaffen wir in den kommenden Jahren insgesamt rund 1800 Wohnungen", erklärte Odszuck. Ein großer Teil davon werde geförderter Mietwohnraum. "Davon profitieren vor allem Menschen mit mittlerem und niedrigem Einkommen, die auf dem freien Markt in Heidelberg oft nur schwer eine Wohnung finden."

Viel Baustelle: Der Blick auf den nördlichen Teil der ehemaligen US-Fläche Hospital in Rohrbach. Bis auf das Wohnheim Collegium Academicum (hinten) fehlt es hier noch an Wohnraum. Foto: Philipp Rothe

Seit Januar 2016 entwickelt die Projektgesellschaft "MTV Bauen und Wohnen" das ehemalige Mark Twain Village in der Südstadt. 1200 Wohneinheiten – teils Bestands-, teils Neubauten – wird das Areal künftig umfassen. Nach Vorgabe der Stadt sollen 70 Prozent dieser Wohnungen Haushalten mit geringem Einkommen und Schwellenhaushalten vorbehalten sein, also Haushalten, die gewisse Einkommensgrenzen nicht überschreiten. 30 Prozent der Wohnungen werden zudem auf dem "freien Markt" angeboten. Diese "Querfinanzierung" ermögliche es, dass im Neubaubereich 365 Wohnungen für einen Quadratmeterpreis von rund acht Euro vermietet werden können, so Odszuck.

Eine Vier-Zimmer-Wohnung von 95 Quadratmetern Größe inklusive Stellplatz im Neubaubereich östlich der Römerstraße kostet warm 1042,44 Euro (kalt 766 Euro). Die Wohnung erreicht man mit dem Aufzug, sie ist barrierefrei, hat einen Balkon und einen gemeinsamen Wohn- und Essbereich. Insgesamt 28 Mietwohnungen (zwischen 40 und 95 Quadratmetern Größe), aufgeteilt auf drei Mehrfamilienhäuser finden sich in dem Baufeld 2.1 zwischen Römerstraße und Kirschgartenstraße. Jedes der Häuser verfügt über einen separaten Eingang, vor dem Haus und in der Tiefgarage gibt es Fahrradstellplätze. Zwar lassen es die Wohnungen noch an Zimmertüren, Heizkörpern und Steckdosen vermissen, doch schon in wenigen Wochen sollen sie bezogen werden. Der Grundriss der Vier-Zimmer-Wohnung mit großzügigem Entree hat es Bürgermeister Odszuck angetan: "Das ist prima für eine Familie mit mehreren kleinen Kindern."

Ein paar Meter weiter südlich ist man schon einen Schritt weiter: Hier haben sich die ersten Bewohner kleiner Stadthäuser eingerichtet. Mit den angrenzenden Wohnungen teilen sie sich einen gemeinsamen Innenhof, wo Kinder vom Lärm der Römerstraße unbehelligt spielen können. Lediglich die Balkonverkleidung weist Unterschiede auf (mal verglast, mal Metallstäbe). Ansonsten, so GGH-Projektleiter Ronald Odehnal, lasse die Außengestaltung der Wohngebäude aber kaum Rückschlüsse auf Einkommen und Vermögen der Bewohnerschaft zu.

Von der Balkongestaltung ist man auf der rund zehn Hektar großen Fläche des früheren US-Hospital noch ein ganzes Stück entfernt. Die GGH entwickelt das Areal und baut dort von insgesamt 600 Wohnungen selbst rund 240, die öffentlich gefördert werden. Bis auf das fast fertige Wohnheim Collegium Academicum sieht man, von der Kolbenzeil im Westen auf die Fläche kommend, derzeit aber noch viel Baustelle. Bisher wurden in erster Linie Bestandsbauten abgerissen, aktuell finden im nördlichen Teil Erschließungsarbeiten statt.

GGH-Projektentwickler Siegbert Braag und Chef Bresinski sind stolz auf den klimafreundlichen Charakter des Quartiers. Geplant ist unter anderem, dass in dessen Innerem kaum Autos unterwegs sein werden, privates Parken nur in Tiefgaragen an den Rändern und in einer Quartiersgarage möglich ist. Als grüner Mittelpunkt des Areals ist ein Park von der durchschnittlichen Größe eines Fußballfeldes mit zentraler Spiel- und Liegewiese sowie Spielplätzen vorgesehen. Dieser soll laut GGH 2023 realisiert werden. Im ersten Quartal 2024 könnte das neue Hospital-Quartier dann weitgehend fertig entwickelt sein.