Heidelberg. (hob) Ich bin spät dran, als ich am vierten Tag meines Experiments zur Haltestelle der Linie 5 haste. Mein Ziel ist wieder, mitten in der Baustellenzeit möglichst schnell und umweltbewusst vom Wohnort in Seckenheim zur Arbeit in die Heidelberger Altstadt zu kommen - trotz Umleitungen und teilweise eingestellten S-Bahn-Verkehrs.

Wo geht es nach Heidelberg?

Die Fahrradmitnahme ist in den Straßenbahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH zwar grundsätzlich ab 9 Uhr erlaubt, aber nur, wenn genügend Platz ist und keine anderen Passagiere gefährdet werden. Da ich nicht weiß, wie viele Leute heute unterwegs sind, entscheide ich mich, zu Fuß zur Haltestelle Rathaus/Seckenheim zu gehen. Eine Fehlentscheidung, wie sich später herausstellt. Um 11.22 Uhr schließe ich meine Haustüre, zwölf Minuten später soll die Linie 5 abfahren. Die letzten paar Meter der 1,37 Kilometer langen Strecke muss ich rennen.

Leicht schwitzend steige ich in die Straßenbahn, die sofort losfährt. Ich erkenne, dass heute mehr als genug Platz für ein Fahrrad wäre. Macht aber nichts, schließlich habe ich etwas zu arbeiten dabei. Schon wieder etwas entspannter setze ich mich auf einen Vierer-Sitz, außer mir sind nur wenige Passagiere im gut klimatisierten Zug. Ich nutze die Fahrtzeit, um ein Interview vorzubereiten.

Laut Fahrplan komme ich zwei Minuten zu früh an der Haltestelle Hauptbahnhof-West an. Ein paar Meter weiter sind die Arbeiter dabei, die alten Wartehäuschen in der Kurfürsten-Anlage abzubauen. Jetzt noch 200 Meter zu Fuß, und ich kann in den 32er-Bus einsteigen. Um 12.15 Uhr bin ich am Bismarckplatz - nach insgesamt 57 Minuten. "Jetzt sind wir schon da", sagt eine Mitreisende zu ihrer Begleitung. Sie spricht mir aus dem Herzen.

> Die Punktevergabe - von 1 (schlecht) bis 3 (gut): Schnelligkeit: 1. Verlässlichkeit: 3. Komfort: 2. Öko-Bilanz: 3. Fitness-Faktor: 1. Gesamt: 10.