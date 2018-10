Jürgen Odszuck in Aktion: Zur Baustellenfreigabe am Freitag am Neckarlauer setzte sich der Baubürgermeister höchstselbst in den Bagger - und machte den ersten Stich. Ab heute wird am Neckarlauer gebaut, Ende April soll alles fertig sein. Foto: Philipp Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Jetzt rückt die Stadt wirklich an den Fluss - und zwar dauerhaft. Am Montag starten die Bauarbeiten am Neckarlauer unterhalb der Stadthalle. Und damit auch die erste große Maßnahme des städtischen Projekts "Stadt an den Fluss". Pünktlich zur Sommersaison 2019, voraussichtlich Ende April, soll alles fertig sind. "Und die Stadt kann sich darauf freuen", versprach am Freitag beim Vor-Ort-Termin Baubürgermeister Jürgen Odszuck, "ebenso wie die vielen Tausend Touristen, die jedes Jahr hier her kommen."

Schließlich wird das Areal bei der Anlegestelle der Weißen Flotte nicht nur barrierefrei - sondern auch optisch aufgewertet. Es werden Sitzgelegenheiten geschaffen, Treppen neu angelegt, eine Beleuchtung installiert und der alte, historische Asphalt aufgewertet. Geplant wurde das alles vom Heidelberger Büro "GDLA Gornik Denkel Landschaftsarchitektur". "Das ist unser erster Auftrag für die Stadt", erklärte Geschäftsführer Daniel Gornik am Freitag, "und wir freuen uns, dass dieser gleich an so einem schönen Ort ist."

Rund 1,2 Millionen Euro lässt sich die Stadt die Neugestaltung kosten. Dass das gut angelegtes Geld ist, findet insbesondere Karl Hofstätter, Chef der Weißen Flotte. Schließlich weist er schon seit Jahren darauf hin, dass er einen barrierefreien Zugang nicht nur für Rollstuhlfahrer, sondern etwa auch für Familien mit Kinderwagen zu seinen Schiffen braucht. Jetzt wird sein Wunsch Wirklichkeit - und damit auch der vieler Heidelberger Bürger. Denn auch sie haben sich an der Ideenfindung zur Umgestaltung des Neckarlauers beteiligt.

"Über 300 Vorschläge wurden von Bürgern eingebracht", berichtete Alexander Krohn, Leiter der Stabsstelle "Stadt an den Fluss". Zu verdanken ist das auch dem Verein "Neckarorte", der im Herbst 2016 vier Orte - neben der Altstadt jeweils einen in Schlierbach, Bergheim und Wieblingen - ausmachte, die das Potenzial haben, die Stadt wieder mit ihrem Fluss zu verbinden. Bei vier Veranstaltungen an vier Wochenenden zeigte sich schnell: Die Heidelberger wollen näher an den Neckar - und sie haben auch Vorschläge, wie das funktionieren soll.

Ein Ergebnis dieser Arbeit war auch der "Neckarstrand", der die letzten beiden Sommer vom Verein "Neckarorte" aufgebaut und bewirtschaftet wurde - und den die Leute liebten. Den Strand wird es auch im kommenden Jahr wieder geben. Denn gebaut wird am Neckarlauer erst einmal nur auf der ersten Hälfte, auf Höhe der Stadthalle. Doch Krohn versprach: "Perspektivisch soll der gesamte Neckarlauer neu gestaltet werden."

Mehr noch: "Wir wollen eine Promenade am Fluss vom Karlstor bis zum Wieblinger Wehr." Die Planungen dazu laufen gerade im Rathaus. In absehbarer Zeit soll dem Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie vorgelegt werden. Und auch Baubürgermeister Odszuck versprach: "Es sind 16 Projekte in der engeren Wahl - und wir werden einige nach und nach umsetzen."

Bis es soweit ist, muss jetzt aber erst einmal am Neckarlauer gearbeitet werden. Und das wird eine richtige Herausforderung. "Das Hochwasserrisiko steigt ab Oktober um 500 Prozent", erklärte Krohn. Und auch Orazio Randazzo von der Firma Bienco, die für den Bau zuständig ist, meinte: "Die größte Herausforderung ist die Bauzeit. Hochwasser und ein harter Winter wären Faktoren, die den Zeitplan in Gefahr bringen könnten."

Auch der neue Sandstein müsste größtenteils nachts angeliefert werden - "denn die Lkws dürfen nicht auf den Lauer fahren". Und: "Wir bauen am Fluss." Am Neckarlauer heißt das: Der Grundwasserspiegel entspricht dem Wasserstand des Neckars. Und da für Bauarbeiten unter Wasser teurer Unterwasserbeton nötig wäre, wird ab heute der Neckarpegel abgesenkt - "um etwa sieben Zentimeter", wie Johanna Reek vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt erklärte.