An der Breslauer Straße werden in den nächsten Tagen sechs Platanen gefällt. Foto: Rothe

Heidelberg-Kirchheim. (ani) Liane Bubolz war entsetzt, als sie diese Nachricht gelesen hat: An der Breslauer Straße müssen laut Stadt alle sechs großen, straßenbildprägenden Platanen gefällt werden. Der Grund: Das mächtige Wurzelwerk der großen Bäume hat den Gehweg fast schon komplett zerstört. Für die Kirchheimerin Bubolz, die nahe der Breslauer Straße wohnt, ein Grund, der irgendwie nicht gut genug ist. "Diese Lösung ist doch radikal", meint Bubolz und hat einen Brandbrief aus Platanen-Sicht geschrieben.

"Wir verbessern Eure Stadtluft", ist dort zu lesen, "wir sind Schlaf- und Ruheplatz für Vögel und Insekten. Wir spenden Euch und Euren Autos Schatten an heißen Sommertagen und wir können Geschichten erzählen." Liane Bubolz sagt: "Wenn die Bäume gefällt werden, ist das ein Riesenverlust."

Ist da also wirklich nichts mehr zu machen? Nein, heißt es aus dem Rathaus. "Die Wurzeln werden zu gefährlichen Stolperfallen", sagt Ernst Baader, Leiter des Landschafts- und Forstamtes, auf RNZ-Anfrage. Die Stadt sei schließlich auch für die Verkehrssicherheit zuständig. Das Fällen sei die einzige Möglichkeit, "den Gehweg wieder als Lauf- und Radweg passierbar zu machen", auch im Sinne der Barrierefreiheit. Baader sagt auch: "Natürlich geht es uns auch ans Gemüt, wenn wir solche Bäume wegmachen müssen."

Seit mindestens fünf Jahren hätten er und seine Mitarbeiter sich immer wieder ein Bild von der Situation an der Breslauer Straße gemacht, bis diese eindeutig nicht mehr tragbar gewesen sei. Dabei habe man stets alle Möglichkeiten sorgfältig abgewogen: "Theoretisch könnte man in solchen Situationen auch die Wurzeln beschneiden und die Bäume stark zurückschneiden." Doch auch das sei an der Breslauer Straße nicht möglich, weil die Platanen samt Wurzelwerk dort schlicht zu groß sind. Auch den Gehweg um bis zu 50 Zentimeter anheben, sei nicht infrage gekommen. "Zumal die Bäume eine rechte Schieflage haben", so Baader.

Zwischen 60 und 70 Jahren hätten die Platanen bereits auf dem Buckel. "Ein stattliches Alter für Stadtbäume", sagt Baader. Natürlich dauere es demnach eine Weile, bis die neuen Platanen, die voraussichtlich im Herbst gepflanzt werden, wieder die Größe der jetzigen hätten. Doch es gebe auch Vorteile: "Wir werden viel tiefere Wurzelgräben anlegen und der Gehweg wird neu gemacht." Dennoch: "Ich will es nicht schön reden. An den neuen Anblick werden sich die Menschen erst einmal gewöhnen müssen."