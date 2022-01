Auf rund 2000 Quadratmetern soll in der Weststadt vor dem Justizgebäude ein öffentlicher Platz entstehen. Foto: Rothe

Heidelberg. (ani) Das Bauhaus in der Weststadt ist Geschichte. Der beliebte Innenstadt-Baumarkt wurde Ende letzten Jahres komplett abgerissen. Nun baut die Unternehmensgruppe Diringer & Scheidel auf dem Areal zwischen Bahnhofstraße und Kurfürsten-Anlage ein bis zu sechsgeschossiges Gebäude-Ensemble mit rund 10.800 Quadratmetern Wohnfläche sowie Platz für ein Ärztehaus, Handel, Gastronomie und Büros.

In diesem Zusammenhang soll die Baufirma auch einen öffentlichen, circa 2000 Quadratmeter großen Platz vor der Justiz bauen. Gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt werden mit der Gestaltung und Planung des Platzes nun vorerst mehrere Büros beauftragt – und am Ende ein Siegerentwurf prämiert. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen stimmten die Stadträte nun mit großer Mehrheit dem Auslobungstext für diese sogenannte Mehrfachbeauftragung zu.

Fünf Landschaftsarchitekturbüros sollen teilnehmen, sie alle müssen sich bei ihren Entwürfen daran orientieren, was die Stadt sich für den neuen Platz in der Weststadt vorstellt. Und der Katalog an Ansprüchen ist lang. Das übergeordnete Ziel lautet: "Einen attraktiven öffentlichen und begrünten Freiraum mit hoher Aufenthaltsqualität zu entwickeln, der ein Treffpunkt für unterschiedliche Alters- und Nutzergruppen bildet und einen Rahmen für Kommunikation, Austausch und Entspannung bietet."

Unter dem Punkt "Klimagerechtigkeit und Grünfunktion" fordert die Stadt weiter, dass "mit dem Platz ein Beitrag für eine klimagerechte Stadtgestaltung geleistet wird". So soll etwa möglichst wenig Fläche vollversiegelt werden, es sollen Lösungsvorschläge erarbeitet werden, wie mit möglichst wasser- und CO2-sparenden Materialien gearbeitet werden kann, es sollen Bäume integriert werden und "kleinere Grünelemente mit ästhetischer Wirkung sowie siedlungsökologischer und bioklimatischer Funktion" geschaffen werden.

Außerdem möchte die Stadt in puncto "Verkehr" beispielsweise, dass Abstellmöglichkeiten auch für Lastenräder auf dem neuen Platz entstehen, dass alle Bereiche barrierefrei zugänglich sind und klare Durchwegungen für Fußgänger und Radler integriert werden. Im Hinblick auf "Städtebau und Gestaltung" sollen die Büros darauf achten, dass eine attraktive, fußgängerfreundliche Eingangssituation entlang der Kurfürsten-Anlage entsteht, dass die Platzfläche einen Beitrag zur Erhöhung der Attraktivität des Quartiers und der Aufenthaltsqualität des Umfelds leiste und dass der Platz letztlich zum Gesamtensemble passt, das auf dem Areal entsteht.

Für das Stadtplanungsamt gab es von den Stadträten ausschließlich Lob für ihren umfassenden Anforderungskatalog. Luitgard Nipp-Stolzenburg (Grüne) verband damit noch einmal den Wunsch, dass der neue Platz nach dem früheren hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer benannt wird, dessen Name wie kein anderer mit der juristischen Aufarbeitung der Nazi-Gräuel verbunden ist. Die Entscheidung dazu fällt voraussichtlich noch in diesem Jahr.

Kritik gab es unterdessen von Bunte-Linke-Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz. Der bemängelte, dass vor der finalen Entscheidung im Bauausschuss nicht erst er Bezirksbeirat Weststadt gehört worden sei – und beantragte entsprechend eine Verweisung der Beschlussfassung in den Bezirksbeirat. Diese fand keine Mehrheit. Denn immerhin, so drückte es Simone Schenk (FDP) aus, "entscheiden wir nur über einen Auslobungstext".