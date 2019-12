Von Micha Hörnle

Heidelberg. Der erste Tag der Schlossaltar-Restaurierung begann mit einer Beinahe-Katastrophe: Sabine Hofmeister stand gerade auf dem Gerüst am höchsten Punkt in gut acht Metern Höhe, um die Figuren abzumontieren, als ein Ausleger, sozusagen ein Balkon des Gestänges, abbrach. Sie stürzte auf die nächste Plattform, brach sich dabei die Rippen – und außerdem klaffte im Altargemälde ein 50 Zentimeter langer Riss. Heute ist Hofmeister wieder wohlauf ("Dass nicht mehr passiert ist, grenzt an ein Wunder") – und ausgesprochen zufrieden mit ihrem Werk, an dem auch ihre Kolleginnen Barbara Springmann und Alexandra von Schwerin mitarbeiteten.

Denn das spätbarocke Kunstwerk war noch vor sieben Monaten in einem desolaten Zustand – und dabei gehört es zu den wenigen Stücken im Schloss, die im Originalzustand und am ursprünglichen Platz geblieben sind. Irgendwann zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab der von den Heidelbergern nicht allzu geschätzte Kurfürst Jan Wilhelm – da kannte man aber seiinen Nachfolger Karl Philipp noch nicht, der 1720 die Residenz nach Mannheim verlegte – den Auftrag für diesen Altar, der in mehrfacher Hinsicht bedeutend ist.

In Bayern wäre er nichts Besonderes, aber sehr wohl in der calvinistisch-strengen Kurpfalz. Nur stammte Jan Wilhelm aus einer tiefkatholischen Nebenlinie der Wittelsbacher und bemühte sich nach Kräften, die Pfalz wieder katholisch zu machen. Einige Jahre später ließ der in dieser Hinsicht radikalere Karl Philipp sogar auf dem Kornmarkt eine Madonnen-Statue setzen, eine einzige Provokation für die Bürger. Ganz so provokant war der Hochaltar im Schloss nicht gemeint, denn er war erst einmal für die kurfürstliche Familie und ihre Gäste bestimmt. Und doch ist diese Holzkonstruktion ein "katholisches Ausrufungszeichen", wie Schlosskonservatorin Uta Coburger feststellte – mit seinem "vollen katholischen Rokoko-Programm". Und das ist vor allem der perfekte Schein: Denn auch wenn der Altar aussieht, als hätte er Säulen aus edlem Marmor, ist er ganz aus Holz. Die ersten Jahre war er wohl auch erst einmal nicht bemalt – die Experten sagen "gefasst" –, das kam erst 50 Jahre später. Die jetzige Farbgestaltung stammt von 1900. Dabei gingen die drei Restauratorinnen ganz vorsichtig vor: Sie brachten keine neue Farbe auf, sondern glätteten die abblätternde alte Schicht und retuschierten Fehlstellen – eine richtige Fitzelarbeit mit einem Einhaarpinsel.

Auch das beschädigte Bild konnte wieder "geflickt" werden, indem die alten Leinenfäden wieder einzeln gekittet wurden – heute sieht man den Riss im roten Gewand nur noch, wenn man ganz genau hinschaut. Das Bild stammt vom flämischen Maler Anthoni Schoonjans, dem Schüler eines Rubens-Schülers. Und seltsamerweise zeigt es nicht, wie man es von guten Katholiken erwarten konnte, eine Mariendarstellung, sondern Christi Taufe – eigentlich eher ein protestantisches Motiv.

Dem flüchtigen Auge wird kaum auffallen, wie mühsam die 140.000 Euro teure Restaurierung war, die die baden-württembergische Toto-Lotto-Gesellschaft komplett finanziert hat – aus nicht abgeholten Gewinnen der "Glücksspirale". Denn normalerweise ist die Kapelle nicht so hell erleuchtet wie gestern beim Pressetermin. Und deswegen war auch den wenigsten bekannt, wie desolat der Zustand des Altars war: "Das war schon dramatisch", sagt Restauratorin von Schwerin. Aber auch nach der Restaurierung konnten nicht alle seine Geheimnisse gelüftet werden: Was ist der Sinn der goldenen Schnörkelschrift über dem Gemälde? Sind es die Initialen Jan Wilhelms? Konservatorin Coburger gesteht: "Ich kann in diesem Geschreibsel nichts erkennen."