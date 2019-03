Von Inga Jahn

Heidelberg. Eine Gruppe Mumien lässt einen an der Kasse vor. Knoblauchzehen lassen ihre Hüften auf der Tanzfläche kreisen, und Nonnen stolzieren in Lack und Leder herum. Ein solches Schauspiel bekommt man in Heidelberg immer nur einmal pro Jahr zu sehen: Beim "Ball der Vampire" in der Stadthalle. Rund 2000 Besucher kommen auch in diesem Jahr in aufwendiger Robe und selbstgebasteltem Gewand zu dem Spektakel - vielleicht zum letzten Mal.

Denn die Stadthalle wird bald umgebaut, und noch ist unklar, wo der Kultball im kommenden Jahr stattfinden soll. Veranstalter Jochen Flamme tut sich schwer mit der Entscheidung: "Die Atmosphäre der prachtvollen Stadthalle verleiht der Veranstaltung jedes Jahr einen zusätzlichen Charme. Welche Räumlichkeiten kommen hier schon ran?" Flamme, inspiriert durch die Horrorkomödie "Tanz der Vampire", veranstaltet den Gruselball zum 45. Mal. Er wird dabei seit einigen Jahren von seiner Tochter unterstützt. "Mit meinen 78 Jahren geht eben nicht mehr alles so, wie man es will", so Flamme.

Der Veranstalter weiß, dass viele seiner Gäste jedes Jahr wiederkommen. Aber wer zu den "Wiederholungstätern" gehöre, sei schwer zu erkennen. Schließlich kommen die ja immer wieder mit einem anderen aufwendig gestalteten Kostüm. So wie Stephanie Walter und Markus Brenzinger. "Ich bin jetzt schon zum 15. Mal auf dem Ball der Vampire", strahlt Walter. Brenzinger tanzt zum vierten Mal auf den vier Tanzflächen. Beide sind immer wieder aufs Neue beeindruckt von dem, was Veranstalter und Besucher zusammen erschaffen. "Wir genießen den Abend jedes Jahr sehr", schwärmt Walter. Für sie ist klar: Egal ob Wiesloch, Mannheim oder irgendwo anders - sie kommen auch nächstes Jahr.

"Neben all den Besuchern aus ganz Deutschland haben wir jedes Jahr immer wieder auch ausländische Gäste zu Besuch", erzählt Flamme stolz der RNZ. Besonders gut komme der Ball bei US-Amerikanern an. "Dieses Jahr haben wir einen Gast aus den USA zu Besuch. Der war 1978 das erste Mal hier und wollte unbedingt noch einmal dabei sein", so Flamme. Um dies zu ermöglichen, habe man ihm die Eintrittskarten extra zugeschickt. Vor allem amerikanische Soldaten seien oft und gerne zu Gast. "Der Gruseltrend kommt eben aus Amerika", erklärte Flamme.

Auch für Christine und Dan Fisher stellt sich die Frage, ob sie nächstes Jahr wieder dabei sind, nicht. "Wir kommen ursprünglich aus den USA, leben aber in Stuttgart und lieben diesen Ball", betonen sie. Seit acht Jahren kommen sie, sind beeindruckt von den aufwendigen Verkleidungen, der Liebe zum Detail und der ganz und gar nicht gruseligen Stimmung. Auch die Fishers tragen ihren Teil dazu bei: Verkleidet als Jack und Sally aus Tim Burtons Film "Nightmare before Christmas" wandeln sie von Tanzfläche zu Tanzfläche.

Diese durchaus besondere Stimmung beeindruckt auch Sarah Schröer. Die Ludwigshafenerin wagt sich am Samstag erstmalig in die Hallen des Grusels. "Als ich durch die Eingangstüren kam, war ich total baff", schmunzelt sie. Trotz oder gerade wegen der so aufwendigen Kostümierungen beeindruckt sie die Atmosphäre sofort: "Die alten Kronleuchter, die breiten Treppen, die Empore über den Köpfen der Tanzwütigen - einen neuen Ort für diesen Ball zu finden, stelle ich mir ziemlich schwer vor", vermutet Schröer.

Als schwer, gar unmöglich stellt sich für Michelle Gold die Auswahl eines alternativen Veranstaltungsortes dar. "Ich bin schon echt lange dabei und bin mir sicher, dass der Ball durch den Ortswechsel Besucher verlieren wird", so die Pfälzerin, die gerne 200 bis 300 Kilometer fährt, um an Veranstaltungen wie diesen teilzunehmen. Sie ist sicher: "Der Rosengarten ist ganz klar keine Alternative." Trotzdem weiß auch Gold: Die eingefleischten Vampire und Gruselfans kommen - egal wohin.