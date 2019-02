Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Streit zwischen der Frey-Gruppe und einigen Mietern des "Heidelberg Village" in der Bahnstadt tobt schon seit fast einem Jahr. Inzwischen beschäftigt er auch die Gerichte. Meist geht es um Mietminderungen und fristlose Kündigungen. Am Mittwoch ging es am Landgericht darum, dass die Hausverwaltung "Pro Scholare" die Schlösser von Rudaw Mahmuds Geschäftsräumen austauschen ließ und das im Keller eingelagerte Eigentum der jungen Frau - Gegenstände wie Möbel und Teile einer Hochleistungs-Lüftungsanlage aber auch Wasserpfeifen - nicht herausrücken will. Insgesamt beläuft sich der Wert dieser Sachen nach der Schätzung von Rechtsanwalt Bernhard Stemmermann auf mindestens 30.000 Euro. Mahmud plant dort die Eröffnung einer Shisha-Lounge.

Nach einem Wasserschaden im Dezember und ausbleibenden Mieteinnahmen hatte "Pro Scholare" Rudaw Mahmud fristlos gekündigt. Laut Necmi Ekici, dem Lebensgefährten von Mahmud, gab es keine Mahnungen, wo denn die Miete bleibe. "Pro Scholare" habe noch nicht einmal Räumungsklage eingereicht, sondern gleich die Schlösser ausgetauscht. "Das geht so nicht", fand auch Richter Andreas Albrecht klare Worte. Und als "Pro Scholare"-Anwältin Beate Gibbs fragte, was ihre Mandantin denn hätte tun sollen, sagte Albrecht: "Das ist ihre Aufgabe als Anwältin, zu sagen, was sie darf und was nicht." Bereits letzte Woche hatte Albrecht eine einstweilige Verfügung erlassen. Eine Gerichtsvollzieherin ließ daraufhin die Eingangstür zur Shisha Lounge öffnen, sodass Mahmud und Ekici nun wenigstens wieder in die Geschäftsräume kommen.

Der Streit im "Village" Das "Heidelberg Village" liegt in der Bahnstadt, zwischen Langem Anger und Grüner Meile. Verteilt auf zwei Gebäude gibt es 161 Mietwohnungen. Bauherr ist die Frey-Gruppe. Sie übernimmt über "Pro Scholare" selbst die Vermietung. Mit Förderungen wird teilweise ein Quadratmeterpreis von 7,50 Euro erreicht. Für März 2017 ist ursprünglich die Fertigstellung geplant. Doch da der Generalunternehmer Implenia abspringt, kommt es zu erheblichen Verzögerungen. 30. März 2018: Einen Tag vor dem geplanten Einzug bekommen die Mieter von Haus B die Hiobsbotschaft: Die Bauabnahme sei noch nicht erfolgt. Viele Familien müssen übergangsweise in Ferienwohnungen oder im Hotel unterkommen. Die Umzugsfirmen waren bereits bestellt. Die Möbel werden eingelagert. 1. Juli 2018: Nach und nach dürfen die Mieter ins Haus B. Allerdings haben sie da weder Balkone noch Lüftungsanlagen oder Jalousien. Viele klagen über extrem hohe Temperaturen in ihrer Wohnung. 19. Februar 2019: Auch beim gestrigen Prozess sitzen "Village"-Geschädigte im Publikum. Ein junger Familienvater hatte die Miete in den Sommermonaten um 50 Prozent gekürzt. Ohne Mahnung bekam er die fristlose Kündigung. Über seine Räumungsklage entscheidet das Amtsgericht am 15. März. Andrea Arnold hingegen hat es geschafft: Sie gehörte zu den Mietern, die bereits im Frühjahr im Hotel leben mussten. Im Herbst musste die junge Familie wieder ins Hotel. Nach einem Wasserschaden in der "Village"-Wohnung hatte sich Schimmel gebildet. Nach einer monatelangen Odyssee hat die junge Familie endlich eine neue Bleibe gefunden - in einer Wohnung der städtischen Gesellschaft für Grund und Hausbesitz. hob

Zugriff auf ihre Möbel und Wasserpfeifen haben sie damit immer noch nicht. Fest steht: All das ist nicht mehr in der Lounge. "Pro Scholare"-Prokuristin Rebecca Gottschalk behauptet, dass die Gegenstände im Keller, in einem abgeschlossenen Raum, aufbewahrt werden. Den Schlüssel dafür hat sie bisher nicht rausgerückt. Offenbar befürchtet sie, sonst kein Druckmittel mehr gegen Mahmud zu haben. Zu den weiteren Beweggründen schweigt sie. Gibbs: "Von uns gibt es keinen Kommentar."

Richter Albrecht betont, dass "Pro Scholare" durchaus theoretisch ein "Vermieterpfandrecht" geltend machen könne. Sprich: Um ausstehende Mietzahlungen zu kompensieren, könnte die Gesellschaft die Möbel und andere Gegenstände einbehalten und veräußern. Ob solche Ansprüche bestehen, ist aber noch lange nicht entschieden.

Nach langem Ringen konnte der Richter die Parteien am Mittwoch zu einem Vergleich überreden: Die Möbel und Einrichtungsgegenstände werden am Donnerstagvormittag wieder in die Shisha Lounge gebracht. Im Gegenzug verpflichtet sich Mahmud, diese nicht zu verkaufen, bis der eigentliche Streit zwischen den Parteien entschieden ist.

Und darum geht es wirklich: Beide Seiten werfen sich vor, daran Schuld zu sein, dass Mahmud ihre "Kamehameha Shisha Lounge" noch immer nicht eröffnen konnte. Dabei war im Mietvertrag vom Dezember 2017 der 1. April letzten Jahres als Übergabetermin für die Geschäftsräume anberaumt worden. Beide Seiten fordern Schadensersatz, der in die Zehntausende geht. Ekici wirft der Frey-Gruppe vor, die Baufreigabe immer wieder verzögert zu haben: Es liege kein Strom für die Lüftungsanlage, dadurch könne auch keine Baufreigabe erfolgen. Auch auf den Estrich-Boden habe man monatelang warten müssen. Ekici: "Wir wurden ständig vertröstet." Wenn er und seine Frau die Einzigen wären, die solch existenziellen Probleme mit "Pro Scholare" haben, würde er zumindest eine Teilschuld bei sich suchen, gibt Ekici zu. Doch die Probleme im "Village" sind auch für viele andere enorm.