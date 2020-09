Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es ist die mit Abstand größte Baustelle der Bahnstadt und zugleich das wichtigste Verbindungsglied zwischen Heidelbergs jüngstem Stadtteil, dem Hauptbahnhof und der restlichen Stadt: Am Europaplatz, dem südlichen Bahnhofsvorplatz, investiert die Gustav Zech Stiftung Management GmbH (GZSM) derzeit 300 Millionen Euro. Hier entsteht ein elfgeschossiges Vier-Sterne-Hotel mit 310 Zimmern, eine Tiefgarage mit 750 Auto- und 1900 Fahrradstellplätzen, dazu vier Wohn- und Bürogebäude, die unter anderem die neue Hauptstelle der Sparkasse Heidelberg beherbergen werden. Kai M. Dreesbeimdiek, Geschäftsführer der GZSM, und Baubürgermeister Jürgen Odszuck informierten nun vor Ort über den Stand des Projekts.

Im künftigen Bauch des Europlatzes werden gerade die Tiefgarage und das Untergeschoss des Hotels hochgezogen. "In drei Monaten kommt der Deckel drauf", sagt Dreesbeimdiek. Dabei handelt es sich dann um die spätere Platzfläche. 6000 Quadratmeter davon, also 75 Prozent, wird die Stadt Heidelberg gestalten. Spätestens Mitte 2022 können die Fahrgäste der Deutschen Bahn dann vom Querbahnsteig des Hauptbahnhofes ebenerdig zu Fuß in die Bahnstadt gelangen. Und zwar landen sie in dem Arkadengang der Stadtgalerie. Von hier aus geht es dann weiter über den Czernyring zum neuen Konferenzzentrum.

"Die Heidelberger wollten mehr Bäume auf dem Platz haben", sagt Ernst Baader, Leiter des städtischen Landschafts- und Forstamts. 24 werden sie auf dem neuen Platz bekommen. Wegen der Tiefgarage darunter ist das aber gar nicht so leicht umzusetzen. Mehrere unterirdische Stellplätze mussten von den Planern gestrichen werden, damit das Wurzelwerk Platz hat.

Dies ist aber nicht die einzige Änderung im Vergleich zum Siegerentwurf der Pola-Landschaftsarchitekten: Sowohl auf dem großen Europaplatz zwischen Stadtgalerie und Hotel als auch auf dem weiter westlich gelegenen kleineren Areal sind zwei Wasserbecken vorgesehen. Die Idee von begehbaren Fontänen, die aus dem Boden sprudeln, ähnlich der Schwetzinger Terrasse, haben die Planer wieder fallenlassen. "Wir haben so etwas schon in der Bahnstadt", so Baader. Man wolle lieber für etwas Abwechslung sorgen.

Bürgermeister Odszuck freut sich schon auf den "sehr urbanen Platz", der hier entstehen werde. Er könne Straßencafés und Wochenmärkten Platz bieten. Unterdessen macht Dreesbeimdiek die Größe des Projekts deutlich. "Wir lassen hier 122.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche entstehen, das ist auch im Vergleich zu größeren Städten sehr viel." Bis Herbst 2022 soll alles fertig sein.

Neben Büros und Geschäften baut die GZMS 105 Wohnungen, 20 Prozent sind mietpreisreduziert. Wie die Fassaden aus Naturstein einmal aussehen werden, kann man demnächst auf einer Bemusterungsfläche im östlichen Max-Planck-Ring sehen. Ein Großteil ist schon aufgebaut. Aktuell leben in der Bahnstadt bereits 5400 Menschen, in den letzten Jahren kamen jährlich 600 dazu. Mit dem fertiggestellten Europaplatz werden sie in zwei Jahren eine noch bessere Anbindung an den Zugverkehr haben.

Info: Eine Webcam der Stadt zeigt online den Fortschritt der Arbeiten: www.heidelberg-bahnstadt.de.