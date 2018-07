Acht Namensgeber wurden geprüft

Acht Personen wurden vorgeschlagen, nach denen der Bahnhofsvorplatz-Süd benannt werden könnte. Der von der Verwaltung bevorzugte Jean Monnet (1888-1979) war Wegbereiter der Europäischen Gemeinschaften und Präsident der Montanunion. Roman Herzog (1934-2017) war von 1994 bis 1999 Bundespräsident und rief den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus aus. Von 1978 bis 1983 war er Minister in Baden-Württemberg, wechselte dann ans Bundesverfassungsgericht, dessen Präsident er 1987 wurde. Als Bundespräsident folgte er Richard von Weizsäcker (1920-2015) nach, der seine politische Karriere als Regierender Bürgermeister von Berlin begann. Die Chemikerin Margot Becke-Goehring (1914-2009) war die erste Rektorin einer westdeutschen Hochschule, als sie 1966 gewählt wurde. Sie wurde 1947 zur Professorin berufen. Der Schriftsteller Erich Maria Remarque (1898-1970) ist bekannt für seine pazifistischen Romane, in denen er die Grausamkeit des Krieges thematisiert ("Im Westen nichts Neues"). Der polnische Pädagoge, Kinderarzt und Schriftsteller Janusz Korczak (1878-1942) begleitete als Arzt die Kinder seines jüdischen Waisenhauses im Warschauer Ghetto beim Transport in ein Vernichtungslager, obwohl das auch für ihn den Tod bedeutete. Die Politikerin und Publizistin Rosa Luxemburg (1871-1919) galt als einflussreiche Vertreterin der europäischen Arbeiterbewegung, bevor sie in Berlin ermordet wurde. Clara Schumann (1819-1896) war eine bekannte Pianistin und Komponistin in der Romantik. (tt)

