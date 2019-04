Heidelberg. (hö) Heidelberg kommt aus dem Dauerstau nicht heraus - zumal seit Wochenbeginn die Bundesstraße B37 in Höhe der Stadthalle komplett gesperrt ist. Auch am Dienstag stauten sich die Autos über Hunderte Meter am Bergheimer und am Schlierbacher Neckarufer, wie die Stadtverwaltung und die Polizei bestätigten.

Vor allem am Morgen war die Situation am Karlstor besonders gravierend: Die Autos stauten sich bis zum Schlierbacher Bahnhof zurück, weil die Grünphase auf der Linksabbiegespur in Richtung Schlossbergtunnel - also der offiziellen Umleitungsstrecke - so kurz war.

Und auch die Ampel am Tunnelende in Höhe der Grabengasse sorgte für Stockungen, bis das Amt für Verkehrsmanagement der Stadt für ein längeres Grün sorgte - erst dann entspannte sich die Verkehrssituation wieder. In gewisser Weise laufen die Ampeln nun im "Hochwassermodus" - also so, als sei die B37 gerade überflutet.

Unverändert ernst ist die Situation am Bismarckplatz und am Iqbal-Ufer, dem Bergheimer Teil der B37: Der Verkehr kann einfach nicht über den Adenauerplatz abfließen. Wie Reiner Herzog vom Amt für Verkehrsmanagement erklärt, sei in diesem Bereich die Ampelschaltung viel zu diffizil, um gezielt die Umleitungsroute zum Schlossbergtunnel grünphasenmäßig zu bevorzugen.

Denn dann würde es fast unmöglich werden, dass die Busse und die Straßenbahnen vom Bismarckplatz in die Kurfürstenanlage kommen. Auch der Verkehr aus anderen Richtungen würde sonst allzu sehr benachteiligt. Immer noch ein großes Ärgernis sind die vielen Busse, die sich von den Hinweisschildern nicht abhalten lassen und in die Baustelle hineinfahren, in der Hoffnung sie würden schon irgendwie durchkommen.

"Wir verstehen den Frust vieler Autofahrer auch, aber es wäre illusorisch zu glauben, dass man die B37 sperren kann, ohne dass der Verkehr in der Innenstadt beeinträchtigt wird", so Herzog. Immerhin: Die Baustelle an der Stadthalle liegt im Plan; am Samstag soll die Straße wieder freigegeben werden.