Heidelberg-Schlierbach. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochabend auf der Schlierbacher Landstraße. Das meldete die Polizei.

Ein 67-jähriger VW-Fahrer war gegen 19.15 Uhr in Richtung Neckargemünd unterwegs gewesen, als der Wagen in Höhe der Haltestelle "Adlerüberfahrt" nach rechts von der Fahrbahn abkam und nahezu ungebremst gegen eine Hauswand prallte.

Der 67-Jährige, sowie sein 48-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Die Fahrbahn in Richtung Neckargemünd wurde nach dem Unfall gesperrt, der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 21.05 Uhr waren Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten abgeschlossen, wonach die Fahrbahn wieder freigegeben wurde. Die Schäden an Fahrzeug und Hauswand sollen sich auf rund 20.000 Euro summieren.

Update: Donnerstag, 29. Juli 2021, 0 Uhr