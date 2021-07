Heidelberg-Schlierbach. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochabend auf der Schlierbacher Landstraße im Stadtteil Schlierbach. Das meldete die Polizei.

Der Unfall soll sich gegen 19.15 Uhr in Fahrtrichtung Neckargemünd ereignet haben. Die Fahrbahn in Richtung Neckargemünd wurde nach dem Unfall gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.