Am Freitagnachmittag gab es keine Autoposer in der Innenstadt. Aber wenn sie mal da sind, bevorzugen sie das Areal um den Bismarckplatz. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Als sich die Nachrichten über die Poserszene in Mannheim häuften, hieß es von Seiten der Verkehrspolizei: "Das gibt es in Heidelberg nicht." Doch das ändert sich nun. Der Leiter der Verkehrspolizei Dieter Schäfer - ein Heidelberger, der zum Schrecken der Mannheimer Auto-Angeber wurde - erhielt von seinen Kollegen beunruhigende Nachrichten, dass sich da etwas zusammenbraue - und Schäfer selbst wurde zufällig am Bismarckplatz Zeuge eines aufheulenden Autos. Und jetzt wüsste er gern mehr: Verfestigt sich gerade eine Poser-Szene in Heidelberg? Denn Schäfer ist sich sicher: "Seit dieser Saison mehreren sich die Anzeichen, dass der Bismarckplatz zu einer Bühne wird." Fast täglich sollen dort extrem laute Autos herumfahren, deren Ziele auch ein Barbier und eine Shisha-Bar in der Bergheimer Straße sein sollen.

Hat sich die Szene, die in Mannheim unter Druck steht, in die Nachbarstadt verlagert? "Nein", sagt Schäfer, "die Bühne ist und bleibt Mannheim. Aber es kann durchaus sein, dass einige jetzt in Heidelberg unterwegs sind, die noch ein paar mehr Poser anlocken."

Dieter Schäfer mit der Gelben Karte für Poser. Foto: Rothe

Und was weiß man über diese Leute? Es sind keine Heidelberger, die meisten, die bisher auffällig wurden, kommen aus dem südlichen Rhein-Neckar-Raum. Die meisten haben türkische oder südosteuropäische Wurzeln - und es sind zahlenmäßig wenige, "unter zehn" sagt Schäfer. Manche fahren mit exotischen Marken à la Lamborghini vor, aber gerade die jüngere Generation bevorzugt von der Daimlertochter AMG getunte Mercedes. Die haben eine Klappenauspuffanlage, die auch die charakteristischen Fehlzündungen erzeugt.

Das Perfide: Noch sind solche Auspuffanlagen, deren Geräuschpegel man sogar wählen kann, legal; und die Polizei kann im Gegensatz zu den Lärmautos früherer Zeiten - an denen die Fahrer oft selbst an den Rohren herumsägten - wenig machen: Denn das Auto ist ja nach allen Regeln der Straßenverkehrsordnung zugelassen.

In Mannheim kam man auf einen Trick: "Es ist wie bei den Kampfhunden. Das Problem ist nicht der Hund oder das Auto, sondern der Halter", so Schäfer. Nach Paragraph 30 der Straßenverkehrsordnung sind unnötiges Herumfahren, Abgase und Lärm verboten. Zunächst wird nur mündlich und mit einer Gelben Karte verwarnt. Im Wiederholungsfall gibt es 15 Euro Strafe, einen Platzverweis und die Aufnahme in die Poserdatei. Wer an zwei verschiedenen Tagen erwischt wird, bekommt einen Brief von der Polizei. Außerdem kann die Stadt den Fahrzeughalter zum Unterlassen auffordern - und ein Zwangsgeld, beispielsweise 1000 Euro, verhängen. Noch musste in Heidelberg nicht zu solch drastischen Mitteln gegriffen werden, doch Schäfer und das Ordnungsamt sind gewappnet.

Aber wie können sich die jungen Männer überhaupt diese Geschosse leisten? "Manche sparen sich das tatsächlich vom Mund ab", weiß Schäfer, "es gibt aber auch Leasinggemeinschaften und sogar regelrechte Verleihfirmen, die hier schnelles Geld wittern." Jetzt geht es Schäfer vor allem darum, herauszufinden, ob und wo sich die Poser in Heidelberg treffen.

Und dazu braucht er aufmerksame Bürger: "Wer sich gestört fühlt, kann uns auffällige Autos per E-Mail melden - am besten mit Tag, Uhrzeit und Kennzeichen." Das sei keine Anzeige, und auch die Polizei komme deswegen nicht. "Das ist ein reines Lagebild", so Schäfer. Sollte man nicht gleich die 110 wählen? Nein, da würde keine Streife kommen, denn solche Poser-Störungen haben im polizeilichen Alltag keine Priorität."

Info: Wem Poser auffallen, bitte E-Mail an: mannheim.vd@polizei.bwl.de.