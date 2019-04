Von Marion Gottlob

Heidelberg. Als die Kugelbahn in Betrieb genommen wurde, war es ganz still. Nur das Klickern und Rattern der Kugeln war zu hören. Über die Gesichter der Gäste ging ein stilles Lächeln. Dann passierte das, was man Vorführ-Effekt nennt: Ein Kugel-Stau! Und so wurden die Besucher des Explo daran erinnert, dass alle Wunderwerke der Technik störanfällig sein können. Ruckzuck war das Problem jedoch gelöst, und Kugel um Kugel konnte ihre Runden absolvieren.

Azubis aus fünf Unternehmen, die dem "Netzwerk Ausbildung" angehören, haben sich zusammengetan, um eine Kugelbahn für das Explo zu bauen. Nun wurde das große Gemeinschaftswerk in der Ausstellungshalle im Zoo vor rund 100 Gästen eingeweiht. Die Idee hatte Petra Mohr, pädagogische Leiterin der Ausstellung: "Ich habe schon viele Kugelbahnen gesehen. Unsere Kugelbahn durchläuft Präsentationen der Unternehmen - das ist weltweit einmalig. Es ist eine Super-Sache geworden." Erst bei der Eröffnung durften Fotos gemacht werden, vorher gab es ein strenges Verbot. Mit der Kugelbahn wurde auch die erweiterte Sonderausstellung "Abenteuer Informatik" eröffnet.

Die Kugelbahn wirkt auf den ersten Blick wie ein riesiges Wimmelbild: Golfballgroße Kugeln durchlaufen auf selbst gestalteten Bahnen den Parcours. Vor allem die Schnittstellen zwischen den Teil-Bildern der verschiedenen Firmen demonstrieren das Können der Azubis. "Es war eine Herausforderung für alle", sagt Christian Beck, Leiter Berufliche Bildung bei den Heidelberger Druckmaschinen. Den Anfang der Kugelbahn macht die Firma Freudenberg. "Wir zeigen unsere Produkte wie zum Beispiel den Vileda Universaleimer", erklärt Azubi Nam Nguyen. Die Heidelberger Druckmaschinen präsentieren ihre Wall Box. "Das ist eine Ladestation für Elektro-Autos, eine Eigenentwicklung von Heideldruck," so Julian Deckarm. Die Kugeln können auf zwei Wegen weiterklickern. "Die Kugel sucht sich selbst den Weg, genau wie die Azubis und Studierenden von Heideldruck", so Deckarm.

Bei John Deere zieht die Motorhaube eines Traktors die Blicke auf sich. "Die Traktoren helfen, die Weltbevölkerung zu ernähren", berichtet Timo Berger. Für die MVV-Station erklärte Azubi Sabrina Jäger: "Unsere Windräder stehen für die erneuerbaren Energien." Bei der Roche Diagnostics GmbH sind die Blutzuckertests und Reagenzgläser Symbole für das Unternehmen. "Wir zeigen auch einen DNA-Strang", sagt Eric Sommer.

Das Projekt begann im Jahr 2017 mit einem zweitägigen Workshop. "Dann waren Zeitplan und Budget klar, danach es ging es in die Kreativphase. Jedes Azubi-Team entwickelte Ideen für sein Element der Kugelbahn", berichtet Beck. Man habe berufsübergreifend gearbeitet, so Deckarm. "Das war cool, ein komplettes Projekt selbst zu planen und dann die eigenen Ideen zu realisieren", findet auch Nguyen.

Zoodirektor Klaus Wünnemann lobte die Azubis: "Ihr seid die schlauen Menschen von heute. Wir bauen hier Brücken zwischen Naturfreunden und Technik-Freaks." Mit der Einweihung der Kugelbahn wurde auch die erweiterte Sonderausstellung "Abenteuer Informatik" eröffnet, die von der Hopp Foundation for Computer Literacy and Informatics ermöglicht wird. Das Konzept hat Prof. Jens Gallenbacher von der Technischen Universität Darmstadt entwickelt: "Wir wollen mit dieser Ausstellung den Menschen die Angst vor der Informatik nehmen. Denn alles, was gestaltet wird, wird von Menschen gestaltet." Wer die Prinzipien der Informatik, also der Computer-Technologie wie Internet, Handy oder Navigationssystem, verstehe, könne besser Entscheidungen zum Umgang mit den neuen Medien treffen.

Es ist eine Ausstellung über Informations-Technologie, die praktisch ohne Computer auskommt. Dargestellt werden einerseits Aufgaben, die Computer wesentlich schneller lösen können als Menschen. Andererseits gibt es mathematische Probleme, die im Moment tatsächlich nur der Mensch bewältigen kann. Dann gibt es wiederum Aufgaben, die bis heute weder Mensch noch Computer lösen können - es gibt nur Annäherungen. Das ist auch für Nicht-Mathematiker sehr spannend.

Info: Der Eintritt zum Explo, inklusive Kugelbahn und der Sonderausstellung "Abenteuer Informatik" ist im Zooeintritt inbegriffen.