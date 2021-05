Von Birgit Sommer

Heidelberg. Keiner weiß, wer Banksy ist. Ein Provokateur, der mit Kunst Politik macht. Ein Brite, der Zeichen in der ganzen Welt setzt. Der Street-Art produziert, die von Liebhabern geklaut oder von Hausbesitzern übermalt wird. Er ist der Mann, dessen Bild "Girl with Red Balloon" genau in dem Augenblick geschreddert wurde, als beim Versteigerer Sothebys in London bei 1,2 Millionen Euro der Hammer fiel (für Interessierte: Das Bild ist jetzt als Dauerleihgabe in der Staatsgalerie Stuttgart zu sehen). Der Künstler, dessen Werke ihm Millionen einbringen und dann meist in Privatgemächern verschwinden.

Über hundert von ihnen sind jetzt in einer Ausstellung in der Halle 02 zu sehen. Natürlich nicht die Originale, denn die sind – wo eigentlich? Mit den Repliken kann man sich aber auf die Spuren des Mysteriums begeben. Autorisiert ist das natürlich nicht von Banksy. Dazu müsste man ihn ja erst mal kennen.

"The Mystery of Banksy - A Genious Mind" - Halle02















































































Der Passauer Musical-Produzent und Ausstellungsmacher Oliver Forster, der "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" in Heidelberg zusammen mit der Livemacher GmbH von Oliver Diaz auf die Beine stellte, kennt ihn nicht. Aber er ist ein Kenner, "ein Banksy-Fan und Experte", wie er sagt. "Die Künstler, die die Reproduktionen herstellen, behaupten zum Teil, ihn zu kennen", meint Forster, "die Szene ist eingeschworen." Wenn sie arbeiten, darf Forster nicht einmal einen Baustellen-Termin mit der Presse ausmachen. "Banksy plant und hat Leute, die er losschickt. Ein Mensch allein kann das gar nicht stemmen", vermutet Forster.

Auch in München und Berlin gibt es zurzeit eine ähnliche Banksy-Ausstellung, doch beide Städte haben sie aufgrund ihrer Corona-Inzidenzzahlen wieder geschlossen. Heidelberg darf öffnen – und der Run auf die Schau hat sofort begonnen. Am Freitag schon war das erste Mai-Wochenende ausverkauft.

Kuratorin Virginia Jean, seit zehn Jahren in der Street Art-Branche unterwegs, hat ihrem "absoluten Lieblingskünstler" eine tolle Bühne bereitet. Es ist tatsächlich eine Leistung: "Man müsste in 30 Länder reisen, um alle diese Bilder zu sehen – und sie trotzdem nicht zu Gesicht zu bekommen, denn sie wurden entfernt, teuer versteigert oder übersprüht."

Banksy-Sätze zieren als Murals die Wände, an denen Provokation und Poesie ihren Platz finden. Anfangs arbeitete der Graffiti-Künstler mit Sprühdosen, später mit Schablonen, denn in der Illegalität muss alles schnell gehen.

Küssende Polizisten in Brighton, trennende Mauern in Palästina, verlassene Fabriken, Überwachungskameras, der Massentourismus in Venedig, enttäuschende online-Partnerschaftssuche, das Londoner Parlament vor dem Brexit als Kakofonie von Schimpansen, dazu Kate Moss im Warhol-Style, Bilder seines 2015 kreierten, düsteren Dismalands – eine Karikatur auf Disneyland – und seine berühmten Ratten sind zu sehen. Dazu sein erstes bekanntes Werk "The mild mild West" und sein letztes von 2020, das Krankenschwestern zu Helden macht, das er einem Krankenhaus schenkte und das inzwischen für 16,4 Millionen Pfund zugunsten des britischen Gesundheitsdienstes versteigert wurde – die Palette in der Ausstellung ist breit.

Und man gestattete sich eine besondere Replik: Seine private, mit witzigen Ratten bestückte Toilette, wie er sie selbst in den sozialen Medien postete, wurde nachgebaut. Und auch sonst geht es keineswegs um ein langweiliges Aneinanderfügen von Bildern. Ein U-Bahn-Wagen vermittelt das Gefühl: Banksy war da. Auch die Ohren bekommen etwas zu hören, und eine farbenreiche Installation zeigt vieles von dem, was den unbekannten Künstler ausmacht.

Im Museumsshop wartet zudem ein Katalog mit verschwundenen und existierenden Werken samt Erläuterungen – neben Klodeckeln mit Ratten-Zeichnungen. "Banksys Anonymität ist seine Superkraft", sagt die Kuratorin der Ausstellung, und man hat das Gefühl: Man muss das gesehen haben. Nichts wie hin!

Info: The Mystery of Banksy – "A Genious Mind", Halle 02 im Güterbahnhof, bis 12. September. Geöffnet Dienstag, Mittwoch, Sonntag 10 - 18 Uhr, Donnerstag, Freitag, Samstag und Feiertage 10 - 20 Uhr. Tickets über www.mystery-banksy.com ab 17 Euro, Kinder ab 7 Jahren ab 9 Euro.