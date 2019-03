Heidelberg. (rnz) Seit 14.11 Uhr herrschte Ausnahmezustand in Heidelberg: Der traditionelle Fastnachtsumzug zog von der Bergheimer Straße durch die Hauptstraße bis zum Marktplatz. Rund 70.000 Faschingsbegeisterte schauten dem Umzug zu.

Der Heidelberger Fastnachtsumzug 2019 Kamera: Vanessa Dietz / Kamera/Produktion: Reinhard Lask

Nein, es war nicht zu übersehen. Und nicht zu überhören: Heidelberg befand sich in Narrenhand, der Frohsinn hielt Einzug in der Stadt am Neckar.

Leichter Nieselregen kam vom Himmel, als sich der Zug um 14.11 Uhr in Bergheim in Bewegung setzte. Gefüllt in Regenponchos, erheitert durch Musik ließen sich die Teilnehmer davon aber nicht Stimmung vermiesen. Popcorn und Bonbons wurden den am Wegesrand stehenden Kinder gereicht.

Der ein oder andere nutzte den Regenschirm als Auffangbecken für Süßigkeiten. Gut zwanzig Minuten nach Start des närrischen Verkleidungszugs stoppte der Regen. Mit Pauken und Trompeten begleitet stieg das Stimmungsbarometer. Ob Hexen, Tanzmariechen oder Footballspieler. Die Schar zog die Bergheimerstraße hinauf zur Allstadt und jubelte den Menschen zu, die entlang der S-Bahn-Schienen dem freudigen Treiben zuguckten.

Die Polizei berichtet, dass der Umzug weitestgehend friedlich blieb. Nur ein Vorfall hielt die Beamten in Atem. Eine vierköpfige Gruppe war in der Neugasse mit einer weiteren, zehnköpfigen Gruppe in Streit geraten, worauf eine Person aus der Vierergruppe ein Messer zückte. Verletzt wurde dabei offenbar niemand.