Von Steffen Blatt und Timo Teufert

Das schöne Wetter der letzten Tage, das auch weiterhin anhalten soll, lädt geradezu dazu ein, einen kleinen Spaziergang oder eine Wanderung zu machen. Welche Möglichkeiten es in Heidelberg gibt, im Anschluss einzukehren, stellen wir heute vor.

Gasthaus zum Klosterhof

Umgeben von Streuobstwiesen findet man das Gasthaus zum Klosterhof im Westen von Ziegelhausen. Zu Fuß erreicht man den Klosterhof bequem über den Philosophenweg und den Haarlassweg. Vom Klosterhof aus kann man beispielsweise auch zur Mausbachquelle wandern, die sich im Wald oberhalb des Stifts befindet. Das Gasthaus an sich ist relativ jung, es wurde erst 2007 eröffnet.

Sitzplätze: etwa 80 innen und im Moment 100 im Biergarten. Spezialitäten: Braumeisterbraten mit Dunkelbiersoße, Rotkraut und Knödel, Salatvariationen mit Forellenfilets oder Ziegenkäse und Wurstsalat. Preise: Apfelschorle (0,5 Liter): 4,80 Euro, Wasser (0,5 Liter): 3,50 Euro, Weizenbier (0,5 Liter): 4,50 Euro. Geöffnet: Täglich von 11 bis 22 Uhr.

Waldschenke auf dem Heiligenberg

Die Waldschenke liegt mitten im Wald auf dem Heiligenberg. Der "klassische" Weg dorthin führt von der Stadt aus über den Philosophenweg. Hinter dem Kiosk biegt man links ab, dann geht es bergauf, dann scharf rechts in Richtung der Schutzhütte "Fuchsrondell" mit einem herrlichen Altstadtblick. Der letzte Anstieg führt über die Fahrstraße, vorbei am Heidenloch und am Aussichtsturm. Oberhalb der Waldschenke liegen die Thingstätte und die Klosterruine St. Michael. Das Gasthaus gibt es seit 1929, 2007 wurde es geschlossen und 2011 wiedereröffnet.

Sitzplätze: 30 im Gastraum, 60 im Nebenzimmer, 60 auf der Terrasse und 200 im Biergarten Spezialitäten: Wildschweinbratwurst mit Rotkraut, Preiselbeersenf und Kartoffelstampf sowie andere Wildgerichte. Frische Forellen gibt es immer feiertags und am Wochenende. Preise: Apfelschorle (0,4 Liter): 3,80 Euro, Wasser (0,5 Liter): 3,50 Euro, Weizenbier (0,5 Liter): 4,00 Euro. Geöffnet: Mittwoch bis Sonntag ab 11 Uhr. Je wärmer es wird, desto länger ist abends geöffnet. Ab voraussichtlich Juni ist auch dienstags geöffnet.

Bierhelderhof

Saftige Wiesen umgeben den Bierhelderhof - den wohl urigsten Biergarten Heidelbergs - in der Nähe des Boxbergs. Zu Fuß gelangt man am besten über den "Kühlen Grund" in Rohrbach dorthin. Auf einem Waldweg kommt man schließlich auf die Insel im Stadtwald, wo die bekannten Angus-Rinder des Hofs weiden. Alternativ kann man auch über die Rohrbacher Himmelsleiter und weiter über Waldwege zum Bierhelderhof kommen. Das heutige Lokal wurde zum ersten Mal als Gehöft 1442 erwähnt - und der Name geht nicht etwa aufs Bier zurück, sondern auf eine Beerenhalde.

Sitzplätze: Innen stehen in zwei Räumen jeweils 60 Plätze zur Verfügung, im Biergarten sind es 180. Spezialitäten: Wild- und Rindfleischgerichte, etwa Wildschweinbraten mit dunkler Pilzsauce. Das Rindfleisch stammt zum größten Teil aus dem eigenen Betrieb. Preise: Apfelschorle (0,5 Liter): 3,80 Euro, Wasser (0,5 Liter): 3,20 Euro, Weizenbier (0,5 Liter): 3,80 Euro. Geöffnet: Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 22 Uhr, warme Küche wird bis 21 Uhr angeboten.

Restaurant Wolfsbrunnen

Das ehemalige Lusthaus Kurfürst Friedrich II., das 1550 errichtet wurde, liegt mitten im Wald oberhalb von Schlierbach. Zu erreichen ist es über Waldwege vom Schloss oder vom Königstuhl - und dann am besten mit einem Abstecher durch das Felsenmeer. Das heutige Gasthaus stammt aus dem Jahr 1822; nach siebenjähriger Schließung und umfangreichen Anbauten eröffnete es 2015 neu.

Sitzplätze: 50 im Restaurant, 100 im Saal und über 200 im Biergarten. Spezialitäten: Flammkuchen. Preise (Restaurant): Apfelschorle (0,3 Liter): 2,90 Euro, Wasser (0,7 Liter): 5,90 Euro, Weizenbier (0,5 Liter): 4,50 Euro. Geöffnet: Mittwoch bis Sonntag ab 17 Uhr, sonntags von 12 bis 14.30 Uhr. Ab 4. Mai ist der Biergarten bei schönem Wetter Montag bis Samstag ab 16 Uhr, am Sonntag ab 12 Uhr geöffnet.