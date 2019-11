Heidelberg-Kirchheim. (pop) Wie wäre es mit „Hühnchen-Saltimbocca mit Kürbis-Risotto und Salat“? Oder mit „Schweinefiletspitzen in Pfefferrahm mit Rahmpolenta und Salat“? Lieber kein Fleisch? Auch kein Problem, dann eben „Möhren-Curry mit Süßkartoffel, Cashews, Basmatireis und Salat“. Ach ja, womit sind eigentlich die „Ravioli der Woche“ gefüllt? „Schafskäse-Olive-Minze-Füllung“ oder „Schmorbraten-Füllung“. Doch bald ist damit Schluss: Die „Heidelberger Feinschmeckerei im Stellwerk“, auf deren Herd diese Gerichte entstehen, schließt zum Jahresende.

Eröffnet wurde das Stellwerk am 12. Juni 2014 von Gudrun Baumann und Domenik Grädler. „Wir kochen“, gaben beide damals unisono die Richtung vor, „mit Liebe und Leidenschaft, und das immer frisch“. Gekocht wurde und wird bis heute an einem nicht wirklich alltäglichen Ort, nämlich im 1914 errichteten Bahnhofsgebäude in der Kirchheimer Hardtstraße 1.

Zuvor waren die Geschäftsraume in der Gaisbergstraße 95, doch dort wurde es bald zu eng. Groß war da nämlich schon das Ansehen des „Stellwerks“, die bereits 2012 vom Magazin „Der Feinschmecker“ zu einer der besten Feinkost-Adressen Deutschlands ernannt worden war. 2014 war auch der „Varta-Führer“ dieser Ansicht. Dementsprechend ausgezeichnet lief es auch am neuen Standort in Kirchheim.

Ein erster Schock war die Sanierung der baulich reichlich desolaten Hardtstraße ab 18. August des Eröffnungsjahres. Der Umsatz ging schlagartig um ein gutes Drittel zurück. Aber auch diese Delle überstand das „Stellwerk“, weshalb die Nachricht seiner Schließung zum Jahresende eher überraschend kommt.

Grädler, seit 2016 alleiniger Geschäftsführer, erklärt, dass er die „Instandsetzung und Instandhaltung eines denkmalgeschützten Gebäudes nicht puffern“ könne. Denn schließlich wisse man bei einem solchen Gebäude nie, was da auf einen zukomme. Was auf seine Kundschaft noch zukommt, weiß er aber sehr wohl, nämlich zwei verkaufsoffene Samstage am 7. und 14. Dezember, an denen von 11 bis 14 Uhr Feinkostartikel aller Art und Präsentkörbe erstanden werden können.

Die regulären Öffnungszeiten der Feinschmeckerei“ lauten: Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr mit einem Mittagstisch von 12 bis 14 Uhr.