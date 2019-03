Heidelberg. (RNZ) Seit dem 1. März gibt es in Ziegelhausen und Schlierbach nur noch eine evangelische Kirchengemeinde: Aus Versöhnungsgemeinde und Berggemeinde wurde die Matthäusgemeinde. Und zum 1. April ziehen die Christusgemeinde in der Weststadt, die Luthergemeinde in Bergheim und Bahnstadt sowie die Markusgemeinde in der Südstadt nach. Diese fusionieren - und werden bis zur endgültigen Namensfindung den Namen "Christus-Luther-Markus-Gemeinde" tragen.

Mit diesen Zusammenschlüssen setzt die Evangelische Kirche in Heidelberg seit vielen Jahren um, was derzeit deutschlandweit in vielen Gemeinden durchgeführt wird. Vielerorts sorgen die Zusammenschlüsse für Irritationen, aber in Heidelberg sieht man auch die positiven Seiten, wie die Evangelische Kirche in einer Pressemitteilung klarmacht. So eröffneten die aus demografischer und finanzieller Perspektive notwendigen Gemeindefusionen auch neue Chancen für die Gemeindearbeit und ermöglichen neue Visionen. "Ein großer Reichtum für die Matthäusgemeinde sind die vielfältigen Angebote, die nun unter einem Dach versammelt sind", betont Gemeindepfarrer Falk von Uslar Gleichen. "Dazu gehören die Räume im Innen- und Außenbereich, die beiden Kindertagesstätten sowie der Zusammenschluss des Pools der Ehren- und Hauptamtlichen. Nicht zuletzt helfen uns nun zwei Fördervereine und eine Stiftung bei der Realisierung unserer Wünsche für die neue Gemeinde."

Pfarrer Fabian Kliesch aus der Bonhoeffergemeinde kennt die Klippen, die es bei der Fusion der ehemaligen Kirchheimer Wichern- und Blumhardtgemeinde 2017 zu überwinden galt, betont heute aber auch die Vorteile: "Wir haben einen bereichernden Namensgebungsprozess hinter uns, der uns in unserer inhaltlichen Diskussion um unser Gemeindeprofil weitergebracht hat", findet der Pfarrer. Auch im Alltag der Gemeinde sieht er Vorteile: "Die Fusion bietet neue Möglichkeiten der Arbeitsteilung, auch haben wir nun bessere Öffnungszeiten für das eine Hauptpfarramt im Stadtteil."

Pfarrerin Christiane Bindseil von der Luthergemeinde sieht das ähnlich: "Zwar ist es schmerzhaft, dass die Gemeinde das Lutherzentrum in der Vangerowstraße in Zukunft nur noch sehr eingeschränkt nutzen kann, weil es an die Hosannagemeinde vermietet wird." Auf der anderen Seite würden nach der Fusion drei - statt wie bisher zweieinhalb - Pfarrstellen zur Verfügung stehen. "Manche Aufgaben werden gebündelt, wodurch Spielraum für Neues eröffnet werden kann."

Das wirkt sich natürlich auch auf die Gottesdienste aus: Es werde nicht mehr jeden Sonntagmorgen drei dürftig besuchte Gottesdienste im Umkreis von zwei Kilometern geben. Stattdessen wird ein Sonntagsgottesdienst für die Gesamtgemeinde beispielsweise in der Christuskirche gefeiert. Die Pfarrer, die dann nicht im Dienst sind, haben laut Kirche Raum, um ungewöhnliche Gottesdienste zu anderen Zeiten vorzubereiten oder um Orte zu schaffen "für Begegnung mit Menschen, die nicht auf die Idee kommen würden, einen Gottesdienst zu besuchen".

Info: Am Sonntag, 17. März, wird die Fusion der Ziegelhäuser und Schlierbacher Gemeinden mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in der Versöhnungskirche, Mühlweg 10, gefeiert. Am 31. März um 10 Uhr folgen die Gemeinden aus Weststadt, Bergheim, Bahnstadt und Südstadt mit einem Gottesdienst in der Christuskirche, Zähringerstraße 28.