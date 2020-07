Kreativität braucht Raum: Einige Interessierte sind deshalb in die Kurfürsten-Anlage gekommen, um sich die ehemalige Kantine der Heidelberger Druckmaschinen anzuschauen. Foto: Rothe

Von Hans Böhringer

Heidelberg. Es ist das Vorzeigeprojekt der Heidelberger Agentur für Zwischennutzung, "Team Z": Die mehr als 700 Quadratmeter große ehemalige Kantine der Heidelberger Druckmaschinen AG, die seit 2015 leer steht und die Künstlern Arbeitsräume bieten soll. "Team Z", das sind die Unternehmerin Shiva Hamid und der Architekt Wulf Kramer, die von der Stadt beauftragt wurden, für leer stehende Gewerbeflächen eine befristete Vermietung zu vermitteln. Der Vermieter im Fall der Kantine ist die Immobilienfirma Epple, Eigentümer der Kurfürsten-Anlage 58. "Team Z" sucht nun nach Mietinteressenten, die zusammen auf die monatliche Mindestmiete von circa 2500 Euro kommen. Dazu hat es zu einer Besprechung eingeladen, bei der auch Flächen und Nutzungszeit vorläufig zugeteilt wurden.

Die Besprechung vor Ort zeigt: Raumbedarf haben die Künstler – und sie sind auch zahlungswillig. Von den etwa 20 Teilnehmern trägt sich am Ende ungefähr die Hälfte in die Liste der Interessenten ein und verkündet Wunschvorstellungen. Eine bildende Künstlerin erklärt, sie brauche Licht und daher einen Platz am Fenster, außerdem einen Wasserhahn. Für die DJs, die streamen wollen, ist die dunklere Ecke gut, daneben ist die Internetverbindung wichtig. Doch manche Fragen sind schwieriger zu klären als die nach Wasser und Internet.

Dazu gehört die Frage, wie laut es werden darf. Thilo Klör sieht da ein Problem. Er gehört zu der Band "Janko". Die hatte in Räumen der Pädagogischen Hochschule geprobt. Das geht nun nicht mehr, wegen Corona. Proberäume zu finden sei sehr schwierig, erklärt Klör, selbst wenn man bereit sei zu zahlen. "Es ist verrückt", sagt er, "dass es kein Angebot gibt. Es ist traurig für eine kulturschaffende Stadt wie Heidelberg. Aber schön, dass jetzt etwas passiert."

Einen Proberaum bereitzustellen, sei schwierig, meint Kramer vom "Team Z": einerseits wegen der Ruhestörung der Nachbarschaft, andererseits wegen der Belästigung der Mitnutzer. Aus baurechtlichen Gründen könne man die Fläche nur offen vermieten – das heißt, es gibt keine Zwischenwände, keinen Schallschutz. Seine Kollegin Hamid erklärt, die Mieter könnten sich bei Bedarf zusammentun und Trennwände errichten, dafür stehe auch geringfügig Geld zur Unterstützung bereit. Diskutiert wird, ob rund die Hälfte der Fläche abgetrennt werden kann für Theater und Tanz, für alles, was ein wenig lauter ist.

Die Tanzpädagogin Katja Körber sucht nach einem Raum zum Proben und für Seminare. Yoga- und Tanzkurse blieben oft der "wohlbetuchten Schicht" vorenthalten, erklärt sie, Grund seien die normalerweise hohen Raummieten. Bei dieser Zwischennutzung sei das anders, da könne sie etwas machen, "was alle erreicht". "Aber weil man noch etwas reinstecken muss, habe ich Vorbehalte", sagt Körber. Sie tauscht sich aus mit den anderen Interessenten: dazu, wie man eine größere Fläche aufteilen könne, woher man einen Untergrund bekomme, der sich zum Tanzen eignet. Und entscheidend ist für sie die Frage, ob überhaupt Publikumsverkehr möglich sei. Schwierig, meint Hamid. Kramer verspricht, er werde die eventuelle Erlaubnis dafür prüfen.

Ursprünglich sollte die Zwischenvermietung der Kantinenfläche schon Anfang des Jahres starten. "Widrigkeiten technischer Natur" hätten zu einer Verzögerung geführt, erklärt Hamid. Im September soll es nun losgehen, sofern dann alle Genehmigungen vorliegen und genügend Mieter gefunden sind. Für sie gibt es allerdings auch eine erfreuliche Nachricht: Die Zwischennutzung soll nun sogar bis Ende 2022 laufen. Und damit nicht nur bis Ende dieses Jahres, wie es zunächst angekündigt war.