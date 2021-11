Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Abt Winfried hatte Großes vor mit dem Kloster Stift Neuburg. Um Investoren für seine Pläne zu finden, hat er ein Architekturbüro aus der Nähe von Fulda mit einem Masterplan beauftragt – die Rechnung über 50.000 Euro wollen die Mönche allerdings nicht bezahlen. Seit zwei Jahren – der Abt wurde 2018 abgesetzt – streiten Architekten und der Verein der Benediktiner-Abtei Neuburg vor dem Heidelberger Landgericht um das Honorar. Jetzt könnte das Verfahren bald zu Ende gehen: Am Donnerstag trafen die Anwälte und der Verwaltungsleiter des Klosters, Ronei Caloni, im Gerichtssaal von Richter Reinhard Dold wieder aufeinander.

Die Mönche hatten zuletzt behauptet, der Masterplan sei mangelhaft. Ein Gutachten von Felix Waechter, Architekturprofessor an der Technischen Universität Darmstadt, kommt zu einem anderen Schluss: In einem Masterplan müsse nicht alles abschließend geklärt sein. Das Konzept für das Kloster weise also keine Mängel auf. Die Benediktiner sehen das jedoch anders. "Das können wir beim besten Willen nicht erkennen", sagte Kloster-Anwalt Georg Sturmberg. Der Masterplan wolle viele tragende Elemente entfernen oder verändern – etwa auch Treppenhäuser. "Das ist eine völlige Utopie", so Sturmberg – und ginge völlig an den Interessen der Mönche vorbei. Wenn ein Architekt einen "sehr abstrakten und nicht realisierbaren" Masterplan vorlegen und dafür Geld verlangen könne, "dann kann ich einem Bauherrn ja alles vorlegen", so Sturmberg.

Klosterverwalter Caloni kritisierte ebenfalls den Masterplan und damit das Gutachten. Die Statik stimme nicht und der ehemalige Abt habe mit dem Masterplan ja Investoren anwerben wollen. "Damit würden wir Dinge verkaufen, die wir nicht bauen können", so Caloni. Und neben der Statik sei auch der Denkmalschutz ein wichtiges Thema.

"Die Beklagte kommt nicht darüber hinweg, dass sie einen geschäftsfähigen Abt hatte", sagte dagegen Heike Rath, Anwältin der Architekten. Ursprünglich hatten die Mönche erklärt, nicht zahlen zu wollen, weil der Vertrag zwischen dem Kloster und den Architekten gar nicht zustande gekommen sei. Sie hatten behauptet, Abt Winfried sei nicht geschäftsfähig gewesen. Ein Gutachten hatte die Zweifel daran allerdings ausgeräumt: "Das Gericht geht davon aus, dass er geschäftsfähig war", so Richter Dold. "Da hat das Gericht keine Bedenken." Darin sind sich auch die Parteien mittlerweile einig. Auch dass der Vertrag zustande gekommen ist, obwohl es nichts Schriftliches gibt, "was ganz ungewöhnlich ist in Kirchenkreisen", wie Sturmberg sagte.

Den Mönchen bleibt also nur noch die Hoffnung darauf, dass Richter Dold Zweifel am Waechter-Gutachten zum Masterplan hat. "Sie haben einen Auftrag erteilt und den hat Herr Waechter nicht erfüllt", sagte Kloster-Anwalt Sturmberg zu Richter Dold. Ein Gutachten müsse ja nicht immer lang sein, aber Waechter habe viele Kritikpunkte gar nicht diskutiert. "Das ist aus unserer Sicht tendenziös." Sturmberg will den Sachverständigen nun entweder als Zeugen hören oder ein Gutachten eines anderen Architekten.

Wie Richter Dold nun weiter verfährt, gibt er in zwei Wochen bekannt. Er könnte das Waechter-Gutachten für ausreichend halten – dann wäre der Fall "urteilsreif". Dold könnte den Gutachter allerdings auch vorladen, wenn er selbst noch Fragen hat – oder ein neues Gutachten in Auftrag geben. Dann würde sich der Prozess noch lange hinziehen.