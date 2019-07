Heidelberg. (RNZ/mare) Das Ende kommt in Sicht: Die letzte Bauphase der Großbaustelle Hauptbahnhof beginnt in Kürze. Bis zum Schulstart im September soll das Mammutprojekt abgeschlossen sein, wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilt.

Es bleibt aber ein "Aber": Denn bis zum Ende der Arbeiten ist noch viel zu tun.

> Was aktuell ansteht? Fundamente an den Straßenbahn-Haltestellenunterständen werden gegossen. Fahrgastunterstände an den vier neuen Haltestellen werden hergerichtet. An der Kreuzung Mittermaierstraße/Kurfürsten-Anlage wird weiter gearbeitet. Hier werden Wasserleitungen erneuert.

> Was noch ansteht? Ab Montag, 29. Juli, wandert die Baustelle wieder weiter. Zum letzten Mal dann. Und zwar wird dann zwischen dem Hauptbahnhof und dem Römerkreis der neue Fahrleitungsdraht für die Straßenbahnen aufgebaut. Dies wird zum Teil nachts in Form einer Wanderbaustelle durchgeführt und soll bis zum 25. August abgeschlossen werden.

> Welche Beeinträchtigungen im Verkehr gibt es? Ab Montag, 22. Juli, wird dafür die Zufahrt Gneisenaustraße gesperrt. Diese Sperrung wird bis zum anvisierten Ende der Baumaßnahme am Mittwoch, 11. September, gelten. In vier Nächten zwischen dem 29. Juli und Freitag, 2. August, wird jeweils für rund 20 Minuten im Bereich der Bahnhofskreuzung die Linksabbiegespur aus der Kurfürsten-Anlage in Richtung Lessingstraße gesperrt und in beiden Richtungen wird es nur je eine Fahrspur geben.

Ab Montag, 5. August, entfällt die provisorische Haltestelle der Lessingstraße am Ibis-Hotel. Die Busse der Linien 24, 33 und Moonliner 3 fahren ab dann wieder am Steig L in der Lessingstraße ab.

Die Haltestelle Stadtwerke wird in beide Fahrtrichtungen erneuert - und zwar barrierefrei. Auch der Platz zwischen den neuen Haltestellen am Hauptbahnhof und dem Nordausgang wird noch hergerichtet.

> Was passiert zum Schulbeginn am 11. September? Der Plan ist, bis zum Schulstart mit den gröbsten Arbeiten durch zu sein und die neue Hauptbahnhof-Haltestelle komplett in Betrieb zu haben. An den Haltestellen verkehren dann die Straßenbahn- und Bus-Linien 5, 20, 21, 24, 32 und 34. Die Busse der Linie 33 fahren weiterhin an der Haltestelle in der Kurfürsten-Anlage ab.

Nach dem Abschluss der Hauptarbeiten wird es aber noch weitere kleinere Arbeiten geben. Es soll dabei aber vor allem darum gehen, die Anlage am Hauptbahnhof zu begrünen und das Pflaster herzurichten

Auch der Fahrplan wird sich ab dem 11. September leicht ändern: Die Linien 32 und 27 im Neuenheimer Feld sowie 21, 22 und 26 fahren in kürzeren Abständen. Und auch die Fahrzeit auf diesen Routen soll sich durch das Ende der Arbeiten und der damit einhergehenden Verkehrsbehinderungen wieder verkürzen. Weitere Informationen hierzu folgen.