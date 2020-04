Eingang zum „Tunnel“: An der Baustelle in der Poststraße ist es schwierig für Fußgänger, Abstand zu halten. Foto: Rothe

Heidelberg. (rie) Ein enger Fußgänger-Tunnel führt seit Monaten an der Baustelle in der Sofienstraße vorbei. In der Mitte des Tunnels befindet sich die Post – mit regem Kundenverkehr. Ein RNZ-Leser schrieb uns: "Wegen des engen Gangs ist es unmöglich, ausreichenden Abstand zu den Entgegenkommenden zu halten." Er wollte wissen, was die Stadt dagegen zu tun gedenke.

Auf RNZ-Nachfrage teilte eine Stadtsprecherin mit: "Der ,Tunnel’ ist einer von zahlreichen schmalen Wegen im Stadtgebiet, auf denen die Abstandsregelungen bei sich begegnenden Fußgängerinnen und Fußgängern nicht eingehalten werden können." Die Alternative sei, den Tunnel zu sperren. Eine solche Maßnahme jedoch verlagere das Problem nur, da das Fußgängeraufkommen sich dann an anderer Stelle erhöhe.

Die Stadt weist darauf hin, dass es in der Mitte des relativ kurzen und zwei Meter breiten Tunnels eine "Ausweichstelle" gebe. "Bei vorausschauendem Verhalten und entsprechender Rücksichtnahme, können Begegnungen im Tunnel auf ein Minimum reduziert werden."