Heielberg. (RNZ) Die Wählervereinigung "Bunte Linke" wirft Oberbürgermeister Eckart Würzner in der Debatte um den Standort des Ankunftszentrums für Geflüchtete ein "absichtliches Verwirrspiel" vor. Würzner und Baubürgermeister Jürgen Odszuck behaupteten nicht nur, das neue Ankunftszentrum könne nicht in Patrick-Henry-Village (PHV) errichtet werden, schreibt die Vereinigung in einer Pressemitteilung. "Der Oberbürgermeister kündigt sogar an, solle der Bürgerentscheid gegen die Verlagerung in die Wolfsgärten erfolgreich sein, werde er dem Land mitteilen, in Heidelberg stehe keine Fläche für ein Ankunftszentrum zur Verfügung." Damit sorge er absichtlich für Verwirrung, so der Vorwurf.

"Über eine solche Frage entscheidet selbstverständlich der Gemeinderat, nicht der Oberbürgermeister, auch nicht der Baubürgermeister. Nur der Gemeinderat kann eine solche Entscheidung fällen." Nur dieses Gremium könne auf diesem Gebiet neues Baurecht schaffen.