Heidelberg. (dns) Zwei Monate ist es her, da herrschte zwischen Stadt und Land dicke Luft in Sachen Ankunftszentrum (AZ): Weil er ein klares Bekenntnis der Landesregierung zum Standort Wolfsgärten vermisste, schrieb OB Eckart Würzner sogar einen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Jetzt, knapp zwei Wochen vor dem Bürgerentscheid, ist davon nichts mehr zu bemerken: Am Montag saßen Würzner, Baubürgermeister Jürgen Odszuck und Markus Rothfuß, der das AZ für das Innenministerium leitet, gemeinsam in einer Pressekonferenz und betonten, dass sie die Wolfsgärten für geeignet halten. "Es ist wirklich ungewöhnlich, dass man sich mit dem Land so einig ist", sagte Odszuck sogar.

Hintergrund > Der Bürgerentscheid findet am Sonntag, 11. April, statt. Die Bürger können jedoch schon jetzt ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Um Kontakte zu vermeiden, wurden die Unterlagen proaktiv an alle Wahlberechtigten verschickt (wer keine erhalten hat, meldet sich bei der Wahldienststelle unter Telefon 06221 / 58-42220). Wer in einem der 26 Wahllokale vor Ort abstimmen möchte, muss den zugesandten Wahlschein mitbringen. > Die Frage lautet: "Sind Sie gegen eine Verlagerung des Ankunftszentrums für Flüchtlinge an das Autobahnkreuz auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche Wolfsgärten?" Wer gegen die Verlagerung ist, muss entsprechend mit "Ja" stimmen, wer dafür ist, mit "Nein". > Das Ergebnis des Bürgerentscheides ist nur rechtsgültig, wenn mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten für eine der beiden Optionen stimmen. (dns)

Rothfuß gestand zwar ein, dass die Wolfsgärten zu klein für die ursprünglichen Planungen des Landes sind, die ein Ankunftszentrum mit Platz für 3500 Menschen vorsahen. "Aber wir müssen akzeptieren, was der Gemeinderat beschlossen hat und uns kompromissfähig zeigen." Die Wolfsgärten seien für 2000 Plätze "absolut ausreichend", zudem könne man in den elf anderen Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes weitere Unterbringungsmöglichkeiten für Krisenfälle schaffen.

"Ich sehe an dem Standort Wolfsgärten für uns nur Vorteile", sagte Rothfuß bereits vergangene Woche auf einer Online-Veranstaltung der Stadt. "Wir haben dort eine dauerhafte Perspektive und können baulich das umsetzen, was zu unserem Konzept passt." Denn in Patrick-Henry-Village (PHV) habe man seit 2015 zwar ein bundesweit vorbildliches Zentrum errichten können, jedoch sei die Bausubstanz alles andere als ideal: "Wir haben die Gebäude seitdem nur provisorisch ertüchtigen können, und die Wohnungen sind im Sinne einer Gemeinschaftsunterkunft nur schwer nutzbar. Wir haben entweder Leerstand oder eine zu dichte Belegung. Da ist der Leidensdruck schon da."

Auch die oft kritisierte Lage der Wolfsgärten sieht der AZ-Leiter nicht als Problem: "Maßnahmen zur Integration der Bewohner beschränken sich in der Regel auf das Areal des Zentrums. Eine Verortung inmitten eines Stadtteils sehen wir daher nicht als zwingend an."