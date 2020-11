Von Denis Schnur

Heidelberg. 7700 gültige Unterschriften brauchten sie, 9500 wollten sie mindestens sammeln, 11.550 sind es geworden. Am Montagnachmittag hat das Bündnis gegen die Verlagerung des Ankunftszentrums auf die Wolfsgärten seine gesammelten Signaturen bei der Stadt abgegeben. "Das ist toll", freute sich Dorothee Hildebrandt, eine der drei Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens. "Wir haben gezeigt, dass die Heidelberger so einen Mist nicht akzeptieren", sagte sie mit Blick auf die Wolfsgärten als Standort für die Einrichtung.

Fünf dicke Ordner waren es, die Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck und Bürgeramtsleiter Bernd Köster von einem Dutzend Vertreter des Bündnisses entgegennahmen. Die Unterschriftenlisten darin werden am Dienstag von den Mitarbeitern der Bürgerämter (die dazu geschlossen bleiben) überprüft. Bis Mittwoch soll das Ergebnis vorliegen – die Auszählung dürfte also kürzer und deutlich weniger spannend werden als in den USA vergangene Woche: "Da müsste schon ziemlichviel schief laufen, damit das Quorum nicht erreicht wird", erklärte Amtsleiter Köster. Und auch Bürgermeister Odszuck ist sich sicher: "Das Ergebnis wird wenig überraschend sein."

Deshalb wird sich der Gemeinderat wohl am 17. Dezember mit dem Bürgerbegehren befassen. Und dann muss er entweder das Begehren annehmen und seinen Beschluss rückgängig machen, die Wolfsgärten für das Ankunftszentrum zur Verfügung zu stellen. Oder er muss einen Termin für einen Bürgerentscheid festlegen. "Der Gemeinderat hat keine Entscheidungsfreiheit mehr", betonte Edgar Wunder, ebenfalls Vertrauensperson. "Uns ist es eigentlich egal wie", fügte Hildebrandt hinzu. "Aber wir sind sicher: Die Wolfsgärten sind durch. Das ist gegessen." Denn die Mobilisierung sei in den vergangenen Wochen so gut gelaufen, dass man keinerlei Zweifel habe, einen Bürgerentscheid zu gewinnen: "75 bis 80 Prozent der Heidelberger, die wir angesprochen haben, haben unterschrieben", so Hildebrandt. Wenn der Entscheid dann noch parallel zur Landtagswahl stattfinde, sei auch das Quorum kein Problem.

Deswegen fordern die Aktivisten auch, jetzt schon nach alternativen Standorten zu suchen. Gemeinderat, Stadt und Land müssten miteinander reden – aber auch die Initiative einbeziehen. "11.000 Stimmen darf man nicht ignorieren", so Hildebrandt. Die Initiative habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie einen Umzug des Zentrums innerhalb von PHV bevorzuge. Alle anderen Vorschläge werde man nun daran messen: "Wir werden keinen schlechteren Standort akzeptieren."

Dass bei einer Ablehnung der Wolfsgärten die Standortsuche wieder von vorne beginne, bestätigte auch ein Sprecher des Landesinnenministeriums auf RNZ-Anfrage: "Einen Plan B gibt es nicht. Sollte der Bürgerentscheid diesen Standort ablehnen, würde sich die Räumung von Patrick-Henry-Village verzögern." Deshalb hält sich bei der Stadtverwaltung auch die Begeisterung über das Bürgerbegehren in Grenzen. "Für uns geht das natürlich nicht in die richtige Richtung", so Bürgermeister Odszuck. Und dennoch lobten sich Initiative und Verwaltung bei der Übergabe gegenseitig. "Wir haben immer offen miteinander kommuniziert", so Odszuck. Das sei bei konträren Ansichten nicht selbstverständlich – und derzeit besonders wichtig, wenn man etwa sehe, wie polarisiert die Gesellschaft in den USA sei.