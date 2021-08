Heidelberg. (ani) Die Impfkampagne gerät immer mehr ins Stocken – obwohl es mittlerweile Impfstoff en masse gibt. In Heidelberg erreichte unterdessen Erzieherinnen und Erzieher der städtischen Kitas die Nachricht, dass sie sich nicht mehr während der Arbeitszeit impfen lassen dürfen. Das war seit Beginn der Impfkampagne möglich. So schildert es eine Erzieherin nun gegenüber der RNZ.

Angesichts der derzeit geführten Debatten über die sinkende Impfbereitschaft und Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken, hält die Erzieherin die neue Regelung der Stadt für besonders grotesk. "Es ist abzusehen, dass sich durch diese Regelung die Impfbereitschaft bei Unentschlossenen nicht erhöhen wird", so die Erzieherin. Und weiter: "Statt Anreize zu setzen und mehr Erzieherinnen zur Impfung zu motivieren, werden hier unverständlicherweise Steine in den Weg gelegt." Zumal in den Kitas immer noch viele Erzieherinnen arbeiteten, die noch nicht geimpft seien.

Auf RNZ-Anfrage entgegnet allerdings ein Stadtsprecher: "Erzieherinnen und Erzieher in städtischen Kitas haben weiterhin nach Absprache mit ihren Vorgesetzten die Möglichkeit, sich auch während der Arbeitszeit impfen zu lassen." Nur: Die Zeit, die die Angestellten wegen des Impftermins dann an ihrem Arbeitsplatz fehlen, werden seit dem 23. Juli nicht mehr als Arbeitszeit angerechnet – man muss diese also nacharbeiten, Überstunden abbauen oder freinehmen.

Laut dem Stadtsprecher hänge die Neuregelung auch mit der gestiegenen Verfügbarkeit von Impfstoff und der Aufgabe der Impfpriorisierung zusammen – also damit, dass man sich mittlerweile aussuchen kann, wann man einen Termin für die Schutzimpfung gegen das Coronavirus vereinbart. Zudem hätten alle städtischen Angestellten über die Impfaktion des Betriebsärztlichen Dienstes bis zum 22. Juli die Möglichkeit gehabt, sich impfen zu lassen. Mindestens 343 Personen – die finale Rückmeldung des Betriebsärztlichen Dienstes stünde laut Stadtsprecher noch aus – haben das Impfangebot der Stadtverwaltung in Anspruch genommen.

Nach Ende der Aktion, endete laut dem Stadtsprecher "auch die großzügige Regelung, unter Fortzahlung des Entgelts bei anstehenden Corona-Schutzimpfungen freigestellt zu werden". Die Stadtverwaltung ermutige aber weiter alle Mitarbeiter, die noch nicht geimpft sind, die vielen Impfangebote zu nutzen, "um sich selbst und andere zu schützen".