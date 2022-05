Auch der ehemalige Paradeplatz – jetzt Forum genannt – gehört zum „Anderen Park“. Die Wasserfontänen, die dort in die Höhe spritzen, dienten am warmen Frühsommersamstag der willkommenen Abkühlung. Foto: Rothe

Von Steffen Blatt

Heidelberg. "Und wo ist nun dieser ‚Andere Park‘?" Das werden sich einige der Gäste gefragt haben, die am Samstag zur Eröffnung ebendieses Parks in die Südstadt gekommen waren. Denn die Bühne für die Grußworte war auf dem asphaltierten Marlene-Dietrich-Platz vor dem neuen Karlstorbahnhof aufgebaut. Bäume, Büsche, Rasen, Wasser – das gibt es dort eher nicht. Doch wer sich dann aufmachte, um das Areal der ehemaligen Campbell-Barracks zu erkunden, der wurde fündig.

Denn der Andere Park ist keine zusammenhängende Fläche, sondern besteht aus mehreren Arealen, die nach rund zwei Jahren Bauzeit nun verbunden sind – sowohl räumlich als auch durch ein Konzept. Rund um das Eddy-Haus, wo früher die US-Kommandanten wohnten, ist der "klassische" Park am deutlichsten sichtbar. Dort spenden alte Bäume Schatten, auf dem Rasen lässt sich prima picknicken, auf einer kleinen gepflasterten Insel sind Stühle aufgestellt.

Der Andere Park in Heidelberg ist eröffnet





















Hier ist bei der Eröffnung am meisten los – Familien sitzen bei strahlendem Sonnenschein auf dem Rasen, stehen an am (leider einzigen) Imbisswagen und beim Luftballon-Clown, der eine lustige Figur nach der anderen produziert und an Kinder ausgibt, oder lassen sich von den Kleinen zum grandiosen neuen Spielplatz nebenan ziehen.

Über rot gefärbte Fußwege sind die verschiedenen Areale des Parks miteinander verbunden. Vieles auf dem Gelände ist noch nicht fertig – manche der neuen Wohngebäude sind schon bezogen, während nebenan noch Rohbauten stehen, überall stehen Bauzäune, auch am Samstag tönt Baumaschinenlärm. Die Campbell-Barracks sind ein Quartier im Werden – wie die gesamte "neue" Südstadt.

Das betonen auch die Rednerinnen und Redner bei der Eröffnung. Allein bis die vielen neu gepflanzten Bäume ihre volle Wirkung entfalten, wird es Jahre dauern. Aber heute sollen die Menschen den Park "erobern", wie es OB Eckart Würzner ausdrückt. In fast allen Redebeiträgen wird die Einzigartigkeit dieses "Freiraums neuen Typs" betont, der offenbar in der Fachwelt große Beachtung findet.

Hintergrund: Der Andere Park verbindet auf sieben Hektar in den ehemaligen Campbell-Barracks in der Südstadt Grünflächen und Plätze – von der ehemaligen Chapel über das Mark Twain Center und den Paradeplatz, der nun Forum heißt, bis zum Marlene-Dietrich-Platz, wo zu Zeiten der Nationalsozialisten Soldaten auf Pferden gedrillt wurden. Zugleich verknüpft der Park Orte des Wissens – etwa das Kulturhaus Karlstorbahnhof, ein Kreativwirtschaftszentrum, das Mark Twain Center für transatlantische Beziehungen und das neue Bürgerzentrum in der Chapel. Der Andere Park ist ein Projekt der Internationalen Bauausstellung (IBA) und erhielt aus dem Programm "Nationale Projekte des Städtebaus" mit fast sechs Millionen Euro die höchste Einzelförderung. ste

[-] Weniger anzeigen

Aber was ist denn nun so "anders" an diesem Park? Es ist weniger die Gestaltung an sich, denn die Besucher haben nun nicht das Gefühl, solch fantastische Grünflächen und Plätze noch nie in ihrem Leben gesehen zu haben. Das Besondere sind die Gedanken, die sich die Planerinnen und Planer gemacht haben – vor allem zu der Frage, wie man mit der bedeutenden Geschichte dieses Ortes umgeht.

Denn es sind gleich mehrere Epochen, die hier zu berücksichtigen waren. Ursprünglich als "Großdeutschlandkaserne" von den Nationalsozialisten errichtet, wurde das Militärgelände nach dem Zweiten Weltkrieg von der US-Armee weitergenutzt und ausgebaut. Hier befanden sich die Hauptquartiere der US-Streitkräfte in Europa und der Landstreitkräfte der Nato. Aus dem "War Room" im prägnanten "H-Gebäude" wurden weltweit Militäroperationen befehligt. Ab den 2010er-Jahren folgten der Abzug der Truppen und die Transformation zu einem zivilen Quartier für Wohnen, Gewerbe und Kultur.

Die Geschichte einfach auszulöschen, ist auf einem solchen Areal keine Option. Doch möchte man sie den Besuchern eines Erholungsraumes auch nicht aufdrängen. Der Mittelweg, der für den Anderen Park gefunden wurde, ist clever. So wurden Erinnerungsstücke aus der Vergangenheit "eingebaut": alte Straßenlaternen, Hinweisschilder auf Englisch, Checkpoint-Häuschen oder die Tisch-Bank-Kombinationen aus Beton, die einst in den Innenhöfen der US-Wohnblocks standen. Viele dieser Artefakte sind rostrot angestrichen – wie das "Rote Band", das die Grünflächen und Plätze verbindet. Sogar in dessen Beton sind weitere Artefakte verbaut. Vor dem prägnanten Torhaus an der Römerstraße ist eine mediale Installation geplant, in der die vielen historischen Schichten erfahrbar werden sollen. Ganz im Süden des Geländes wurde eine alte Eiche erhalten – sie stand schon hier, als das Areal noch Ackerland war.

So können sich die Park-Besucher mit der spannenden Vergangenheit des Geländes auseinandersetzen. Oder – und das macht das Areal zu einem echten "Bürgerpark" – einfach nur Spielen, Picknicken, Spazieren und Entspannen.