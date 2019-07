Von Klaus Welzel

Christof Sohn, der Bluttest-Erfinder gab der „Bild“-Zeitung das Interview, das am 21. Februar auf der Titelseite mit "Weltsensation aus Heidelberg" angekündigt wurde. Den Test stellte Sohn außerdem am selben Tag auf einem Fortbildungskongress für Gynäkologen in Düsseldorf im Rahmen einer Pressekonferenz vor. Weitere Berichte unter anderem in bunten Blättern folgten, insgesamt sprachen 140 Medienvertreter mit dem Heidelberger Professor.

Die Kampagne wurde von einer Fachagentur betreut. Die Agentur legt aber Wert auf die Feststellung, mit dem "Bild"-Interview nichts zu tun gehabt zu haben. Eine Veröffentlichung der Testergebnisse in einem wissenschaftlichen Fachblatt steht bis heute aus. Sohns Team an der Frauenklinik forscht weiter.

Christof Sohn, Leiter des Universitätsfrauenklinikums seit November 2004. Foto: zg

Am Klinikum blies ihm in der Folge ein scharfer Wind entgegen. In mehreren Versammlungen wurde Kritik an Sohn geübt. Der entschuldigte sich vor allem bei den anderen Ordinarien und bedauerte, den "Ruf, den wir gemeinsam aufgebaut haben", gefährdet zu haben. Das Rektorat der Universität, dem die Medizinische Fakultät am Klinikum untergeordnet ist, prüft derzeit disziplinarische Schritte im Rahmen des Beamtenrechts. Da Sohn sich jedoch nichts Strafrechtliches hat zuschulden kommen lassen, dürfte es eher auf eine andere Maßregelung als eine Abberufung hinauslaufen.

Der Aufsichtsrat versäumte es jedenfalls gestern nicht, darauf hinzuweisen, "dass die Hauptverantwortung für die ’Causa Bluttest Heiscreen’ bei demjenigen Wissenschaftler liegt, der ohne entsprechende Grundlage durch eine Medienkampagne haltlose Versprechungen verbreitet hat". Das Wissenschaftsministerium legte am Nachmittag nach: Jetzt müssten Universität und Klinikumsvorstand Konsequenzen in der Causa Sohn ziehen.

Hintergrund Showdown am Uniklinikum Von Klaus Welzel Der erste Rauswurf ist vollzogen. Mit der Freistellung des stellvertretenden Kaufmännischen Direktors, Markus Jones, demonstrieren die obersten Gremien des Universitätsklinikums im Bluttest-Skandal Handlungsfähigkeit. Weitere Schritte dürften folgen. Pikanterweise war es die Ärztliche Direktorin, Prof. Annette [+] Lesen Sie mehr Showdown am Uniklinikum Von Klaus Welzel Der erste Rauswurf ist vollzogen. Mit der Freistellung des stellvertretenden Kaufmännischen Direktors, Markus Jones, demonstrieren die obersten Gremien des Universitätsklinikums im Bluttest-Skandal Handlungsfähigkeit. Weitere Schritte dürften folgen. Pikanterweise war es die Ärztliche Direktorin, Prof. Annette Grüters-Kieslich, die Jones am Freitag über seine Freistellung auch als einer von drei Geschäftsführern der universitären Ausgründungsfirma TTH informierte. Jones’ eigentliche direkte Vorgesetzte, die Kaufmännische Direktorin Irmtraut Gürkan, wurde erst im Anschluss über den Schritt informiert. Gegen Jones wurden Vorwürfe erhoben, die nach Auskunft des Uniklinikums jedoch nicht strafrechtlich relevant seien. Die Freistellung sei bis auf Weiteres erfolgt. Im Aufsichtsrat verübelte man Jones, dass er es war, der am 4. April Strafanzeige unter allen juristischen Belangen stellte. Dadurch werde das Klinikum immer wieder mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Verbindung gebracht. Jones hatte nach RNZ-Informationen argumentiert, er sei den Staatsanwälten nur zuvorgekommen, diesen hätten ohnehin ermittelt, nachdem die RNZ über den Verdacht auf Insiderhandel in Zusammenhang mit dem Bluttest und dessen aufwendiger PR-Kampagne berichtet hatte. Diese Kampagne, die die Erwartungen in den Bluttest zur Brustkrebsfrüherkennung deutlich nach oben geschraubt hatte, ist es, die den eigentlichen Skandal am Klinikum darstellt. Anders als immer wieder vom Vorstand behauptet, war dieser mit wesentlichen Details der Kampagne befasst. So wurde der Text einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Bluttestvermarktungsfirma Heiscreen mit dem Vorstand und der Pressestelle des Klinikums erörtert. Empfänger eines uniklinikinternen Mailverkehrs waren unter anderem die Vorstände Grüters-Kieslich, Gürkan und der Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Andreas Draguhn. Der RNZ liegt eine E-Mail vom 18. Februar vor, in der die Gefahren einer wissenschaftlich nicht fundierten Pressemitteilung erörtert werden. Drei Tage später, am 21. Februar, startete die Kampagne dennoch. In einer Antwort von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) auf eine Anfrage der Landtags-CDU heißt es dazu: „Das Ministerium missbilligt das Vorgehen und insbesondere den öffentlich erweckten Eindruck, dass die Heiscreen GmbH über einen nahezu marktreifen Test zur Brustkrebsfrüherkennung verfügen würde. Damit wurden falsche Hoffnungen geweckt, die wissenschaftlich in keiner Weise fundiert waren.“ Wenn der Aufsichtsrat erneut zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommt, dürfte genau das Thema sein: Wer trägt die Verantwortung?

Im Zwischenbericht der sogenannten Unabhängigen Kommission, der am 16. Juli öffentlich vorgestellt wurde, betonten Kommission und Aufsichtsrat, dass Sohn die Ersterfinderin des Bluttests, die Chinesin Rongxi Yang, ohne nachvollziehbare Gründe aus dem Projekt gedrängt habe. Sohn und auch die beteiligten Geschäftsführer von der Klinikausgründungsfirma TTH betonten dagegen, Yang habe gegen alle Absprachen einen weiteren Investor ins Boot holen wollen und damit das dringend notwendige Vertrauen zerstört.

Außerdem trägt der Auflösungsvertrag gar nicht Sohns Unterschrift. Der Kommissionsvorsitzende Matthias Kleiner warf Sohn als Motiv für sein Handeln vor allem "Eitelkeit" vor. Sohn (58) ist seit November 2004 Ärztlicher Direktor der Unifrauenklinik in Heidelberg.

Sarah Schott. Foto: dpa

Sarah Schott, die Professorin am Frauenklinikum, übernahm im April 2017 das damalige Mammascreen-Projekt und stellte nach dem Ausscheiden Yangs aus dem Team fest, dass der Test so nicht reproduzierbar sei. Die Palliativmedizinerin, die bereits ein Jahrzehnt am Frauenklinikum arbeitet, war bei Treffen mit Investoren und Interessierten – wie Harder und Diekmann – dabei. Und sie präsentierte in der Medienkampagne an der Seite Sohns den Bluttest (siehe Foto).

Allerdings drängte Schott nach Erkenntnissen der Kommission kurz vor der Pressekonferenz am 21. Februar darauf, doch nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. So soll sie die Vorstandsvorsitzende des Uniklinikums, Grüters-Kieslich gebeten haben, alles abzublasen.

Nach RNZ-Informationen sollen die Aufforderungen der 37-Jährigen aber nicht so eindringlich gewesen sein, wie die der Klinikumspressesprecherin Doris Rübsam-Brodkorb, die von "Bauchschmerzen" schrieb und warnte, ohne die schlechten Werte der Falschalarmrate an die Öffentlichkeit zu gehen.

Prof. Annette Grüters-Kieslich, Ärztliche Direktorin des Uniklinikums. Foto: zg

Die Rolle der 64-jährigen Annette Grüters-Kieslich im Bluttest-Skandal wurde erst durch die RNZ publik. Die Leitende Ärztliche Direktorin des Uniklinikums las das "Bild"-Interview gegen, angeblich kurz vor Drucklegung. Nach eigenen Angaben habe sie unhaltbare Aussagen wie "revolutionär" gestrichen. Sie wollte aber weder das Interview untersagen noch die Pressekonferenz streichen, aus Gründen der wissenschaftlichen Freiheit. Die Kommission sah hier eine falsch verstandene Wissenschaftsfreiheit.

Grüters-Kieslich kam 2017 nach Heidelberg, zuvor war sie Mitglied im Aufsichtsrat des Klinikums gewesen. Ihre Berufung war unter den Ordinarien umstritten. Wohlwollende meinen, die Berlinerin sei auch an den hiesigen Strukturen gescheitert, die sie habe aufbrechen wollen. Sie selbst schrieb am gestrigen Dienstag: "Wir haben als Vorstand in der Krise nicht konzertiert genug agiert." Ein "Weiter so" könne es keinesfalls geben, Strukturreformen seien notwendig. „Diese Veränderung einzuleiten, wird die wichtigste Aufgabe des neuen Leitungsgremium sein – ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass ein konstruktiver Übergang gelingt“.

Im Rahmen der Aufklärung des Bluttest-Skandals musste Grüters-Kieslich ihre Aussagen mehrfach nachbessern, allerdings war sie auch die Erste, die sich öffentlich im Namen des Klinikums entschuldigte, dass durch die voreilige Veröffentlichung Frauen falsche Hoffnungen gemacht worden sein könnten.

Sowohl die Aufsichtsratsvorsitzende Simone Schwanitz als auch Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) bedankten sich am Dienstag ganz besonders bei Grüters-Kieslich. Diese habe in ihren zwei Heidelberger Jahren "zentrale Impulse für die Stärkung des Universitätsklinikums in Forschung, Lehre und Krankenversorgung gesetzt, wichtige Veränderungsprozesse eingeleitet sowie auf strukturelle Änderungsnotwendigkeiten hingewiesen".

Irmtraut Gürkan, Kaufmännische Direktorin am Uniklinikum. Foto: zg

Die 67-jährige Diplom-Volkswirtin Irmtraut Gürkan ist Lob gewohnt. Mal war sie "Managerin des Jahres" (2014), meist glänzte sie in ihren 16 Heidelberger Jahren mit hervorragenden Zahlen. Aktuell sieht die Sache anders aus. Im Bluttest-Skandal stellte Gürkan sich sofort an die Seite von Grüters-Kieslich. Dabei soll sie sich von Anfang an von der aufwändigen PR und dem „Bild“-Interview distanziert haben. Ironie des Schicksals: Eigentlich ist die Kaufmännische Direktorin qua Geschäftsverteilungsplan für die Öffentlichkeitsarbeit des Klinikums zuständig. Doch die Kommisions-Vorsitzende Christine Hohmann-Dennhardt betonte am 16. Juli, diese Zuständigkeit sei gar nicht gelebt worden.

Zum Verhängnis dürfte Gürkan geworden ein, dass sie bis zuletzt versuchte, ihren Stellvertreter, Markus Jones, zu schützen. Und das zu einem Zeitpunkt, als der Aufsichtsrat längst den Stab über Jones gebrochen hatte, weil dieser einerseits als Klinik-Justiziar, andererseits als TTH-Geschäftsführer als befangen galt. Deshalb im Mai die Aufsichtsratsbitte an den Vorstand, Jones freizustellen. Auf die Freistellung folgte dann am 18. Juli die Suspendierung als stellvertretender Kaufmännischer Direktor. In allen anderen Position bleibt er am Klinikum an Bord.

In ihrer Erklärung betonte Gürkan am gestrigen Dienstag, dass ihr "das Wohl des Universitätsklinikums Heidelberg mit seinen Mitarbeitern, die eine sehr qualifizierte Arbeit leisten, sehr am Herzen" liege, "so dass ich meine persönlichen Interessen zurückstelle". Die Geschehnisse rund um den Bluttest-Skandal hätten den Strukturreformbedarf am Klinikum deutlich gemacht – insbesondere beim Thema Ausgründungen. Weil für sie aber eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat nicht mehr möglich sei, beende sie heute ihre Tätigkeit am Klinikum.

Das Aufsichtsratslob für Gürkan liest sich nach einem Lob ihrer mutigen Entscheidungen so: "In ihrer über lange Zeit erfolgreichen Arbeit wurde sie tatkräftig durch einen hoch engagierten administrativen Stab unterstützt". Ein Stab, dem auch Markus Jones angehört.