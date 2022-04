Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Das Telefon klingelt, ein Mann stellt sich als Polizist vor und warnt vor kriminellen Bankmitarbeitern. Die Angerufenen sind meist alt, oft über 80, und werden zum Teil über Stunden von dem "Polizisten" bearbeitet. Sie sollen ihr Geld in Sicherheit bringen – man werde sich um die Abholung kümmern. Wer auf den Falsche-Polizisten-Trick hereinfällt, sieht sein Geld jedoch nie wieder.

Ein solcher Fall wurde am Dienstag vor dem Amtsgericht verhandelt. Nadja P. (Name geändert) musste sich für neun solcher Taten verantworten. Sie gestand alles und wurde am Ende zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt.

Hintergrund > Der "Falsche-Polizisten-Trick" ist eine Abwandlung des Enkeltricks. Auch die "Schockanrufe" funktionieren ähnlich. Gemeinsam ist ihnen allen, dass es sich um Organisierte Kriminalität handelt und alte Menschen um Geld und Wertgegenstände betrogen werden sollen. Ein sogenannter Keiler [+] Lesen Sie mehr > Der "Falsche-Polizisten-Trick" ist eine Abwandlung des Enkeltricks. Auch die "Schockanrufe" funktionieren ähnlich. Gemeinsam ist ihnen allen, dass es sich um Organisierte Kriminalität handelt und alte Menschen um Geld und Wertgegenstände betrogen werden sollen. Ein sogenannter Keiler agiert meist aus dem Ausland – häufig aus der Türkei – und ruft bei alten Menschen an, deren Nummer er aus dem Telefonbuch heraussucht. Dabei wird nach alt klingenden Vornamen geschaut. Ein "Läufer" holt am Ende die Beute. Dazwischen steht ein "Logistiker" als Bindeglied zwischen "Keilern" und "Läufern". Letztere rekrutiert dieser auch. > Der Enkeltrick tauchte zuerst auf. Dabei geben sich die Betrüger als Verwandte der Senioren aus, die dringend Geld brauchen. Oft wird dann vorgegeben, eine Notariatsangestellte hole das Geld ab, und nicht der Enkel selbst. > Beim Falsche-Polizisten-Trick erzählen die Betrüger, dass etwa Bankmitarbeiter kriminell seien und die Senioren ihr Geld sicherheitshalber abheben und ihnen, der "Polizei" übergeben sollen. > Schockanrufe sind ein eher jüngeres Phänomen. Dabei gibt etwa ein falscher Polizist vor, ein Familienmitglied hätte jemanden totgefahren und sei im Gefängnis. Es sei sofort eine Kaution nötig.

[-] Weniger anzeigen

Als Nadja P. im November 2021 von einem Bekannten gefragt wird, ob sie ihn zu einem Möbelhausparkplatz mehr als 100 Kilometer entfernt fahren könne – er hatte keinen Führerschein –, zögert sie nicht. "Da ich sehr hilfsbereit bin, habe ich ihn hingefahren", sagt die 40-Jährige. Damals lebt Nadja P. bereits seit zwei Jahren von 100 Euro pro Woche, die sie vom Sozialamt bekommt. Sie ist obdachlos und kommt abwechselnd bei Freunden unter. Den Bekannten, der sie um den Fahrdienst bittet, hat sie bei einem dieser Freunde kennengelernt.

Was Nadja P. bei der Fahrt noch nicht weiß: Ein über 80-jähriger Heidelberger ist von einem vermeintlichen Mitarbeiter des Landeskriminalamts und einem angeblichen Staatsanwalt gedrängt worden, über 2000 Euro, Goldmünzen, Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro und Schmuck an einen "Polizisten" zu übergeben. Diese Rolle sollte ihr Bekannter spielen. Als Nadja P. ihn beim Einsteigen nach der Übergabe mit einer Schmuckschatulle sieht, wird ihr klar, dass es hier nicht um Drogen geht. Am Ende des Tages bekommt sie für ihre Fahrt rund 1000 Euro. "Das hat gut getan", sagt sie.

Nadja P. wird schließlich auch rekrutiert, die Wertgegenstände der Betrogenen alleine abzuholen. Sechsmal geht es aus ihrer Sicht gut, doch am 14. Dezember 2021 wird sie festgenommen: Ein Betrugsopfer, das schon über 30.000 Euro abgeliefert hat, soll auch noch Bausparverträge auflösen. Daraufhin wendet sich die Seniorin an die Behörden, der Schwindel fliegt auf. Rund 66.000 Euro und Wertsachen hat Nadja P. in ihrer Zeit als "Läuferin" abgeholt – selbst verdient hat sie dabei gut 4000 Euro.

Verteidiger Jörg Becker ging in seinem Plädoyer auf die schwierige Lebensgeschichte seiner Mandantin ein. Sie hatte nach einem Hauptschulabschluss eine Lehre abgebrochen, dann zwar einen Job und einen Ehemann gefunden – doch es kam zur Trennung, und auch ihren Job konnte Nadja P. nach einem Bandscheibenvorfall nicht mehr ausüben. Sie entwickelte eine Depression. Nach zwei Jahren in einem Künstlerdorf bei Wien kehrt Nadja P. nach Deutschland zurück "und findet hier nur einen Scherbenhaufen vor", so Becker. In so einer Situation sei es leicht für die Täter, jemanden zu rekrutieren.

Das Phänomen Falscher-Polizisten-Trick greife um sich, beobachtet Becker. "Es ist wie bei einer Hydra: Sie schlagen drei Köpfe ab und es wachsen fünf nach." Seine Mandantin habe nur die "Drecksarbeit" erledigt, sagte der Anwalt und beantragte eine Strafe nicht über zwei Jahren und sechs Monaten Haft. Die Staatsanwaltschaft lag mit ihrer Forderung ein Jahr darüber: "Das ist organisierte Kriminalität", so Staatsanwältin Kristina Tischner. Man missbrauche damit das Vertrauen eine der schwächsten Gruppen in die staatlichen Institutionen. "Diese Masche ist perfide", so Tischner.

Richterin Walburga Englert-Biedert sagte in der Urteilsbegründung, die verhängte Haftstrafe sei ein "deutliches Signal zur Verteidigung der Rechtsordnung". Nadja P. sei zwar nur das kleinste Rädchen in der Maschinerie gewesen, "aber ohne Abholer funktioniert es nicht". Der Angeklagten wurde aber zugutegehalten, dass sie ihre Taten gestanden und der Polizei Informationen über andere Täter gegeben hatte.