Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Im Straßenverkehr ärgere er sich normalerweise nicht mehr, meint Wolfgang S. (Name geändert), der Prozess am Amtsgericht jedoch brachte ihn in Wallung. "Was meinen Sie, wie mich das alles ärgert, dieses ganze Verfahren?", fragte er Richterin Julia Glaser am Freitag. Dabei hatte S. die Hauptverhandlung selbst gewollt: Er hatte einen Strafbefehl über 30 Tagessätze, also in etwa ein Monatsnettoeinkommen, nicht akzeptiert.

In der Rohrbacher Straße soll der Mittfünfziger im November mit einer Polizeikelle einen Motorradfahrer zumindest ausgebremst haben, indem er die Kelle aus dem Beifahrerfenster hielt. Dabei ist S. kein Polizist, sondern im Sicherheitsgewerbe tätig – und habe deshalb Amtsanmaßung begangen, so die Staatsanwaltschaft. S. sieht das anders: "Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände."

Die Polizeikelle – ein Originalexemplar – habe er immer in seinem Auto, innen an der Fahrertür. Doch manchmal falle sie eben runter, dann müsse er sie aus dem Fußraum holen und – wenn sie ganz blöd auf den Knopf falle – auch noch die Beleuchtung abschalten und die Kelle auf den Beifahrersitz ablegen. Genau so sei es auch an diesem Tag Anfang November gewesen, just während er den Motorradfahrer überholt habe, weil der plötzlich langsamer geworden sei: "Ich habe die erlaubte Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten." Was die Staatsanwaltschaft ihm vorwerfe, seien "konstruierte, angenommene Mutmaßungen".

Warum er überhaupt mit einer Polizeikelle unterwegs ist, erklärt S. ebenfalls: "Ich zeige damit, dass von mir keine Gefahr ausgeht." Denn S. trägt in der Öffentlichkeit eine Waffe, was ihm kleiner Waffenschein und Waffenbesitzkarte erlauben. Und wenn er damit vor Schulen oder Banken hält, oder wenn eine Alarmanlage anschlägt und er dorthin fährt, wolle er mit der Kelle vermeiden, für einen Verbrecher gehalten zu werden. Gerade bei nächtlichen Einsätzen mit der Polizei fühle er sich unsicher: "Wenn ich mich bücke und die sehen als Erstes die Waffe, dann erschießen die mich. Da habe ich keine Lust drauf", so S.

Aufgeflogen ist die Aktion mit der Polizeikelle, als der Motorradfahrer dem Polizeirevier Mitte eine E-Mail schrieb und nachfragte, was es mit dem Auto auf sich gehabt habe, dessen Kennzeichen er sich gemerkt habe. Im ersten Moment habe er es für ein Zivilfahrzeug der Polizei gehalten, doch das sei ihm schnell "spanisch vorgekommen". Er habe sich also überlegt, "ob es nun eine Streife oder Unfug war". In seiner Mail schrieb er noch explizit, seine Nachfrage sei keine Anzeige.

Doch Amtsanmaßung ist ein sogenanntes Offizialdelikt: Polizei und Staatsanwaltschaft müssen solche Delikte selbstständig verfolgen. Und das taten sie auch. S. war eigentlich zur Polizei gefahren, um einen Diebstahl aus seinem Auto anzuzeigen, doch der Beamte nahm sich seinen Wagen vor – und fand die beschriebene Kelle.

Der Motorradfahrer konnte die Polizeikelle gut beschreiben, schloss in seiner Aussage aus, dass er die Kelle nur innerhalb des Wagens gesehen habe. Daraufhin klärte Richterin Glaser S. auf: "Es könnte sein, dass ihr Urteil höher ausfällt als der Strafbefehl." Sowohl die Anzahl der Tagessätze als auch dessen Höhe könnten sich ändern – in Anbetracht der von S. angegebenen Einkünfte. Außerdem könne ein Fahrverbot infrage kommen. Das reichte dem Mittfünfziger: Er zog seinen Einspruch zurück und akzeptierte den Strafbefehl.