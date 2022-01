Heidelberg. (hob) Überwältigt von der Anteilnahme der Stadtgesellschaft, den Universitätsangehörigen und der Forschungsgemeinschaft aus aller Welt, zeigte sich am Dienstag Unirektor Bernhard Eitel. Der Amoklauf vom Vortag war überall das beherrschende Thema. Auch vor der Neuen Universität und an mehreren Orten über die ganze Stadt verteilt waren Kerzen niedergelegt, nicht nur am Tatort.

Selbstverständlich werde man die Geschehnisse zu gegebener Zeit, wenn die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind, aufarbeiten und schauen, wo die Krisenpläne der Universität noch weiter verbessert werden können. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe das Notfallkonzept am Montag aber sehr gut funktioniert. Innerhalb kürzester Zeit sei die Polizei vor Ort gewesen, Uniangehörige hätten die Erstversorgung der Verletzten übernommen. Überall Sicherheitskräfte aufzustellen, mache keinen Sinn.