Polizisten untersuchen in Tatortnähe eine Schusswaffe. Der 18-jährige Täter hatte zwei Langwaffen dabei, als er am Montagmittag in einem Hörsaal im Neuenheimer Feld zu schießen begann. Foto: dpa

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Es ist Montagmittag, als ein 18-jähriger Student in den Hörsaal des Gebäudes INF 360 im Neuenheimer Feld stürmt. 30 Studierende sitzen dort im Tutorium für Organische Chemie für Biowissenschaften. Der 18-Jährige gibt drei Schüsse aus einem Gewehr ab und verletzt dabei vier Personen. Eine junge Frau wird den schrecklichen Angriff nicht überleben. Der 18-Jährige verlässt das Gebäude und erschießt sich selbst.

Um 12.24 Uhr erreichen die Polizei sieben Notrufe in 43 Sekunden. Sechs Minuten später, um 12.30 Uhr, sind die ersten drei Polizeistreifen vor Ort. Um 12.43 Uhr haben bewaffnete Einsatzkräfte den Hörsaal erreicht, um 12.51 Uhr wird der mutmaßliche Täter im Außenbereich des Universitätsgebäudes im Botanischen Garten tot aufgefunden. Zu diesem Zeitpunkt ist unklar, ob es sich um einen Einzeltäter handelt.

Amoklauf in Heidelberg - Statement von OB Würzner und Unirektor Eitel Kamera: Sandra Kettenmann / Produktion: Sabrina Lehr und Sandra Kettenmann

Die Einsatzkräfte reagieren sofort: Um kurz nach 13 Uhr sind sämtliche Zufahrtsstraßen zum Neuenheimer Feld von Polizeiwagen und Motorrädern blockiert. Doch Passanten und Radler dürfen größtenteils ungehindert passieren. Nur der weitere Umkreis rund um das Gebäude im Botanischen Garten ist von Polizeikräften abgesperrt. Die Situation vor Ort wirkt surreal. Vor der Alten Chirurgie sammeln sich gegen 13.30 Uhr Dutzende Einsatzkräfte. Sie tragen Tarnkleidung, Waffen, Helme und schusssichere Westen. Insgesamt werden an diesem Nachmittag 400 Spezialkräfte, teils aus Stuttgart, ins Neuenheimer Feld gerufen. Wenige Hundert Meter weiter, vor dem Mathematikon stehen derweil Schüler, Studenten, Mütter mit Kinderwagen. Ein Mann geht mit seinem Hund spazieren. Radfahrer kommen vorbei.

Ein Polizeisprecher gibt zu diesem Zeitpunkt bereits eine erste Entwarnung. Man gehe von einem Einzeltäter aus, die Situation sei unter Kontrolle. Dennoch wird das gesamte Gelände zur Sicherheit durchsucht. Unterdessen kreist ein Polizeihubschrauber ununterbrochen über dem Neuenheimer Feld, filmt von oben, überall blinkt Blaulicht, immer wieder kommen neue Polizeifahrzeuge, Feuerwehr- und Krankenwagen mit lauten Sirenen in der Kirschnerstraße an. Parallel ereignet sich – unabhängig von der Amoktat – ein medizinischer Notfall an der nahe gelegenen Straßenbahnhaltestelle.

An den Fenstern der oberen Stockwerke des Pathologischen Instituts stehen Menschen und beobachten das Geschehen. Vor Ort sind Mitarbeiter vom Feuerwehrseelsorgeteam Rhein-Neckar und von der Psychosozialen Notfallversorgung des Deutschen Roten Kreuzes.

Um 14.26 Uhr trifft Oberbürgermeister Eckart Würzner vor der Alten Chirurgie ein, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Er ist sichtlich erschüttert. "Es nimmt einen mit, wenn so etwas am helllichten Tag im Neuenheimer Feld passiert. Meine aufrichtige Anteilnahme gilt allen, die betroffen sind oder die Tat miterlebt haben". Kurze Zeit später rücken die bewaffneten Einsatzkräfte nach und nach wieder ab, inzwischen dürfen auch Fußgänger den Bereich ungehindert durchqueren. Nur der direkte Tatort bleibt gesperrt.

Uni-Rektor Bernhard Eitel und OB Eckart Würzner. Foto: vaf

Um 19 Uhr, rund sieben Stunden nach dem Amoklauf, informieren Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft sowie Bernhard Eitel, Rektor der Universität Heidelberg, Theresia Bauer, Ministerin für Hochschulen, Forschungs- und Kunsteinrichtungen, und Oberbürgermeister Eckart Würzner in einer ersten Pressekonferenz über die Details, die bislang zur Bluttat bekannt sind.

Das Motiv des 18-jährigen Mannheimers ist noch unklar, traurige Gewissheit ist, dass eine 23-jährige Studentin wenige Stunden nach dem blutigen Attentat starb. Gewiss ist zu diesem Zeitpunkt auch, dass der Täter noch weit mehr Schaden hätte anrichten können. In seinem Rucksack befanden sich eine zweite Waffe sowie 100 Schuss Munition. Bekannt ist am Montagabend auch, dass der 18-jährige Täter die beiden Gewehre und die Munition wenige Tage vor der Bluttat im Ausland kaufte. Details zu den Waffen wollen die Behörden zu diesem Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Die Polizei berichtet, der 18-Jährige habe kurz vor der Tat eine Whatsapp-Nachricht an seinen Vater verschickte, in der er schrieb, dass jetzt "Leute bestraft" würden und er nicht beerdigt werden möchte – er wünsche sich eine Seebestattung.

Pressekonferenz zur Amoktat am Abend (v.l.): Polizeipräsident Siegfried Kollmar, Leitender Oberstaatsanwalt Andreas Herrgen, die Landesminister Thomas Strobl und Theresia Bauer. Fotos: vaf

Polizeipräsident Siegfried Kollmar zeigte sich sichtlich erschüttert von der Tat. "Wenn ein junger Mensch morgens aus dem Haus geht, um für seine Zukunft etwas zu tun, und das wird unterbrochen und das Leben ist vorbei, das ist an Tragik nicht zu überbieten", sagte er mit Blick auf das Opfer. Auch der Leitende Oberstaatsanwalt Andreas Herrgen sprach den Angehörigen der Verstorbenen und den drei Verletzten, aber auch allen anderen, die im Hörsaal waren, sein tiefes Mitgefühl aus: "Sie sind glücklicherweise nicht verletzt, aber sie werden Todesangst erlitten haben."

Oberbürgermeister Eckart Würzner zeigte sich fassungslos. Er stellte die Frage, die an diesem Montagabend noch niemand beantworten kann: "Was treibt einen Jugendlichen dazu, mit solchen Waffen in einen Hörsaal zu gehen und Menschen zu töten?"

Zwei schreckliche Taten

Heidelberg. (RNZ) In den vergangenen Jahren gab es zwei Amoktaten, die Heidelberg und die Region erschütterten.

> Amokfahrt am 25. Februar 2017: Am Nachmittag des Fastnachtssamstags fuhr ein Auto in eine Gruppe Passanten auf dem Bismarckplatz. Ein 73-jähriger Rentner wurde so schwer verletzt, dass er wenig später in der Klinik verstarb, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Am Steuer saß ein psychisch kranker 35-jähriger Student. Im Prozess befand ihn das Gericht für schuldunfähig, er muss auf unbestimmte Zeit in die Psychiatrie.

> Amoklauf am 20. August 2013: In Dossenheim schoss ein 71-jähriger Sportschütze bei einer Eigentümerversammlung auf sieben Menschen, zwei starben. Danach tötete er sich selbst. Hintergrund der Tat war ein Streit um Nebenkosten.