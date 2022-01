Von Anica Edinger

Heidelberg. Der Schock nach der Amoktat in einem Hörsaal im Neuenheimer Feld sitzt tief. Frank-Hagen Hofmann ist Psychologe und Psychotherapeut und leitet die Psychosoziale Beratungsstelle des Studierendenwerks (PBS) – eine Erstanlaufstelle für Studierende bei Konflikten und Problemen wie Ängste oder Depressionen – seit 2017. Im Gespräch erzählt er, was für Augenzeugen und Betroffene nun besonders wichtig ist – und wie geholfen werden kann.

Herr Dr. Hofmann, 30 Studierende wurden Augenzeugen der Amoktat am Montag im Neuenheimer Feld. Was kann so eine Erfahrung in einem Menschen auslösen?

Das sind unerwartete Ereignisse, die grundlegend erschüttern können, Selbstverständliches in Frage stellen und Menschen an den Rand ihrer Bewältigungsmöglichkeiten bringen. Sie beeinflussen das Fühlen, das Denken und das Verhalten tiefgreifend und sind oft begleitet von Verunsicherung, Fassungslosigkeit, Angst oder Hilflosigkeit.

Haben Sie seit gestern bereits Betroffene betreut?

Frank-Hagen Hofmann. Foto: pr

Nein, die Erstversorgung wurde von entsprechend geschulten Personen im Rahmen des Einsatzes gewährleistet, auch der Opferbeauftragte des Landes beziehungsweise die Unfallkasse Baden-Württemberg sind eingeschaltet und stehen für die Betreuung zur Verfügung.

Wie kann die Beratungsstelle Betroffenen nun helfen? Auch längerfristig?

Die PBS ist Teil der breiten Unterstützungsangebote verschiedener Institutionen vor Ort, etwa der Hochschulambulanz, des Zentrums für Psychosoziale Medizin, ZI Mannheim, und des Landes, die sich schnell zusammengefunden haben, um denjenigen Anlaufstellen zu bieten, die sich mit der Bewältigung der Situation überfordert fühlen. Wir stellen einen Raum zur Verfügung, um über die individuellen Reaktionen sprechen zu können, zu informieren und zu stützen.

Ist es jetzt wichtig für Betroffene, möglichst schnell über das Erlebte zu sprechen?

Zentral ist, sich die Zeit zu geben, das Erlebte verarbeiten zu können. Die Reaktionen auf solche belastenden Ereignisse sind so individuell wie die Bewältigungsschritte. Wichtig sind initial oft vor allem ein sicheres Umfeld und Kontakt zu vertrauten Menschen, um sich sicher, unterstützt und aufgehoben zu fühlen. Mit dem Umfeld darüber zu sprechen, sich und sein Erleben mitzuteilen, kann Teil davon sein, hängt aber auch davon ab, welche Bedürfnisse die Person hat.

Wann merke ich nach einem solchen Ereignis, dass ich mir Hilfe suchen sollte?

Viele Symptome, die nach einem solchen Ereignis auftreten und sich beispielsweise in Form von Anspannung, Konzentrationsstörungen oder intensiven Emotionen äußern, sind Schutzreaktionen des Gehirns, eine Art Notfallprogramm. Das ist eine sinnvolle und normale Reaktion auf ein außergewöhnliches Ereignis. In der Folge setzen individuelle Bewältigungsversuche ein, mit dem Erlebten zurechtzukommen, und die Symptomatik lässt in der Regel nach. Wenn man sich mit der Bewältigung der Situation überfordert fühlt, das persönliche Unterstützungssystem wie Familie oder Freunde nicht ausreicht oder die Beschwerden nicht nachlassen, ist es sinnvoll, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Haben Sie an der PBS nun spezielle Angebote ins Leben gerufen oder ist ähnliches geplant?

Wir bieten zunächst ein Kontingent von Terminen für Studierende an, die sich durch die Ereignisse belastet fühlen und Rat und Unterstützung suchen. Gegebenenfalls leiten wir dann auch beispielsweise an traumaspezifische Angebote und entsprechend spezialisierte Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten weiter.

Aus welchen Gründen wenden sich Studierende in der Regel an die Psychosoziale Beratungsstelle des Studierendenwerks?

Das sind ganz unterschiedliche Anliegen aus dem Studien- oder privaten Bereich, die dazu führen, dass die Studierenden psychologischen Rat und Hilfe bei der Bewältigung von schwierigen Herausforderungen erhalten möchten. Oft berichten Studierende von gedrückter Stimmung, sozialen oder studienbezogenen Ängsten oder Schwierigkeiten in der Stressbewältigung, fühlen sich überfordert. In den letzten Jahren wenden sich circa 1000 Studierende pro Jahr an uns.